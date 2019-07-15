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Экипаж Вязовича перевернулся и был вынужден сойти с дистанци «Шелкового пути»
16.07.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Капотник» под управлением Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто» перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь – 2019». Отметим, что белорусский экипаж лидировал в рейде.
Пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал аварию, которая привела к сходу лидера «Шелкового пути» в зачете грузовиков.
«Авария случилась буквально на самом входе в дюны. Мы скинули темп и ожидали, что нас догонит Антон Шибалов. Перед самым входом в дюны мы уступали Шибалову всего минуту. Ни для кого не секрет, что мы не собирались сегодня атаковать, наоборот, планировали проехать всю трассу у Антона на хвосте. В песках нет пыли, ехать вторым намного легче. Но перед входом в дюны Антон нас догнал, но не обгонял.
Мы поднялись на первый подъем и продолжили ехать впереди. Его, наверное, можно было объехать и справа, и слева, но появилась отметка о первой точке в дюнах – стрелка показывала прямо туда. Это
Мы полностью перевернулись через правую сторону и встали на колеса. Машина работала, даже не заглохла – поехали дальше. Стал выяснять, все ли члены экипажа в порядке – увидели, что над механиком Андреем Жигулиным защитный каркас прогнулся настолько сильно, что достал до его шлема. Решили остановиться и осмотреть автомобиль. Я сразу понял – если даже мы продолжим путь и доедем до финиша, то нас в любом случае снимут с соревнования из-за повреждений каркаса безопасности. Приняли решение о возвращении к старту – он был недалеко. Для нас гонка на этом закончилась», – рассказал Вязович.
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«Капотник» под управлением Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто» перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь – 2019».
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