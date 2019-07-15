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Экипаж Вязовича перевернулся и был вынужден сойти с дистанци «Шелкового пути»

16.07.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Капотник» под управлением Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто» перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь – 2019». Отметим, что белорусский экипаж лидировал в рейде.

Пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал аварию, которая привела к сходу лидера «Шелкового пути» в зачете грузовиков.

«Авария случилась буквально на самом входе в дюны. Мы скинули темп и ожидали, что нас догонит Антон Шибалов. Перед самым входом в дюны мы уступали Шибалову всего минуту. Ни для кого не секрет, что мы не собирались сегодня атаковать, наоборот, планировали проехать всю трассу у Антона на хвосте. В песках нет пыли, ехать вторым намного легче. Но перед входом в дюны Антон нас догнал, но не обгонял.

Мы поднялись на первый подъем и продолжили ехать впереди. Его, наверное, можно было объехать и справа, и слева, но появилась отметка о первой точке в дюнах – стрелка показывала прямо туда. Это Нассер Аль-Аттия, который  прекрасно чувствует себя в песках, первым проложил трек через самое высокое место. Мы не первый день ездим по пескам и знаем, что если там проехала хотя бы одна машина, то мы тоже сможем. Было видно, что это мягкая сторона дюны, я добавил скорости, чтобы быть уверенным, что мы взберемся наверх. Машина сильно ускорилась на подъеме, наверху я замешкался – тормозить или нет? Пониженную передачу тоже не включить – у меня не механическая коробка передач. Пока я решал, подъем закончился, и скорость оказалась высокой для данного пика. Мы не просто его перевалили, а выпрыгнули под углом – машина еще в воздухе начала переворачиваться.

Мы полностью перевернулись через правую сторону и встали на колеса. Машина работала, даже не заглохла – поехали дальше. Стал выяснять, все ли члены экипажа в порядке – увидели, что над механиком Андреем Жигулиным защитный каркас прогнулся настолько сильно, что достал до его шлема. Решили остановиться и осмотреть автомобиль. Я сразу понял – если даже мы продолжим путь и доедем до финиша, то нас в любом случае снимут с соревнования из-за повреждений каркаса безопасности. Приняли решение о возвращении к старту – он был недалеко. Для нас гонка на этом закончилась», – рассказал Вязович.

Шелковый путь. Сергей Вязович: «В таком темпе «КАМАЗ» Каргинова вряд ли доедет целым до финиша»

Соперник побеждал «КАМАЗы» почти весь российский ралли-рейд. Но в итоге закончил переворотом

 
 
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«Капотник» под управлением Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто» перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь – 2019».
 
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