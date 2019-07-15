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Стасевич о праздновании гола в ворота «Торпедо-БелАЗ»: «Как бы стряхнул все неудачные попытки»

16.07.2019 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал свой жест после забитого мяча «Торпедо-БелАЗ».

— Интересно, а что значил твой жест после забитого гола, похожий на стряхивание пыли с плеч?

— Я много бил по воротам, но никак не мог отличиться. Вот и порадовался, что удалось как бы стряхнул все неудачные попытки, – сказал Стасевич.

Сначала эластико – и сразу между ног: топ-дриблинг в чемпионате Беларуси!

⚽ Кто выиграет гонку снайперов? Лаптев – 2,7, Квашук – 5, Януш и Скавыш – 6!

 
 
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал свой жест после забитого мяча «Торпедо-БелАЗ».
 
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