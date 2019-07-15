Стасевич о праздновании гола в ворота «Торпедо-БелАЗ»: «Как бы стряхнул все неудачные попытки»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал свой жест после забитого мяча «Торпедо-БелАЗ».

— Интересно, а что значил твой жест после забитого гола, похожий на стряхивание пыли с плеч?

— Я много бил по воротам, но никак не мог отличиться. Вот и порадовался, что удалось как бы стряхнул все неудачные попытки, – сказал Стасевич.

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