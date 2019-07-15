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Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Лудогорец» примет «Ференцварош», «Црвена Звезда» – «Судуву» и другие матчи
16.07.2019 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
Ответные матчи
Первый матч: 1:0
Первый матч: 3:0
Первый матч: 0:3
Первый матч: 2:2
Первый матч: 0:0
Первый матч: 2:2
Первый матч: 0:0
Первый матч: 1:2
Первый матч: 2:0
Первый матч: 0:0
Первый матч: 1:2
Первый матч: 0:1
Первый матч: 1:1
Первый матч: 3:0
Первый матч: 3:1
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Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Лудогорец» примет «Ференцварош», «Црвена Звезда» – «Судуву» и другие матчи
Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд Ответные матчи Первый матч: 1:0 Первый матч: 3:0 Первый матч: 0:3 Первый матч: 2:2 Первый матч: 0:0 Первый матч: 2:2 Первый матч: 0:0...
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