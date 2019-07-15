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Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Лудогорец» примет «Ференцварош», «Црвена Звезда» – «Судуву» и другие матчи

16.07.2019 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Шкендия-79 Македония – Нымме Калью Эстония
Дата проведения
16 июля, 18.00, «Филипп II»
Онлайн матча

Первый матч: 1:0

Сабуртало Грузия – Шериф Молдова
Дата проведения
16 июля, 20.30, «стадион им. Михаила Месхи»
Онлайн матча

Первый матч: 3:0

ХБ Торсхавн Фарерские острова – ХИК Финляндия
Дата проведения
16 июля, 21.00, «Гундадалюр»
Онлайн матча

Первый матч: 0:3

Валлетта Мальта – Дюделанж Люксембург
Дата проведения
16 июля, 21.00, «МФА Сентенари»
Онлайн матча

Первый матч: 2:2

Црвена Звезда Сербия – Судува Литва
Дата проведения
16 июля, 21.45, «Райко Митич»
Онлайн матча

Первый матч: 0:0

Фероникели Косово – Нью Сэйнтс Уэльс
Дата проведения
16 июля, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
Онлайн матча

Первый матч: 2:2

Рига Латвия – Дандолк Ирландия
Дата проведения
17 июля, 19.30, «Сконто»
Онлайн матча

Первый матч: 0:0

АИК Швеция – Арарат-Армения Армения
Дата проведения
17 июля, 20.00, «Френдс Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 1:2

Русенборг Норвегия – Линфилд Северная Ирландия
Дата проведения
17 июля, 20.00, «Леркендаль»
Онлайн матча

Первый матч: 2:0

Карабах Азербайджан – Партизани Албания
Дата проведения
17 июля, 20.00, «Далга Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 0:0

Лудогорец Болгария – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
17 июля, 20.30, «Лудогорец Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 1:2

ЧФР Румыния – Астана Казахстан
Дата проведения
17 июля, 21.00, «Константин Рэдулеску»
Онлайн матча

Первый матч: 0:1

Сутьеска Никшич Черногория – Слован Братислава Словакия
Дата проведения
17 июля, 21.15, «Край Быстрице»
Онлайн матча

Первый матч: 1:1

Марибор Словения – Валюр Исландия
Дата проведения
17 июля, 21.15, «Людски врт»
Онлайн матча

Первый матч: 3:0

Селтик Шотландия – Сараево Босния и Герцеговина
Дата проведения
17 июля, 21.45, «Селтик Парк»
Онлайн матча

Первый матч: 3:1

 

 
 
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Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд Ответные матчи Первый матч: 1:0 Первый матч: 3:0 Первый матч: 0:3 Первый матч: 2:2 Первый матч: 0:0 Первый матч: 2:2 Первый матч: 0:0...
 
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