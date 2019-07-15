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Владимир Зеленский: «Украина должна завоевать право на проведение Олимпийских игр»
16.07.2019 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на олимпийскую базу в «Конча-Заспе» заявил о необходимости проведения Олимпиады в Украине.
«Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными.
Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады.
Надо хотя бы пытаться этого достичь», – заявил Владимир Зеленский.
Со своей стороны
Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на олимпийскую базу в «Конча-Заспе» заявил о необходимости проведения Олимпиады в Украине.
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