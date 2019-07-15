Владимир Зеленский: «Украина должна завоевать право на проведение Олимпийских игр»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на олимпийскую базу в «Конча-Заспе» заявил о необходимости проведения Олимпиады в Украине.

«Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными.

Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады.

Надо хотя бы пытаться этого достичь», – заявил Владимир Зеленский.

Со своей стороны отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку – это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя в 2032 году.

Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.