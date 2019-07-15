Матч «Дняпро» – БАТЭ перенесен с 20 июля на 30 октября

Источник материала: Tribuna.com

Департамент по проведению соревнований АБФФ утвердил перенос матча 16-го тура чемпионата Беларуси между «Дняпром» и БАТЭ на резервный день – 30 октября.

Изначально эта игра должна была состояться в субботу, 20 июля.

Отметим, что сдвинутым оказался и матч дублирующих составов могилевчан и борисовчан – команды померятся силами 29 октября.

Напомним, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ играет с «Пястом». Домашний матч состоялся 10 июля, игра на выезде пройдет 17 июля.

Ходасевич о переносах: «Чемпионская интрига в самом соку. Только «Шахтер», #####, когда он свой матч сыграет?»