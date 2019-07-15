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«Шахтер» перенес игру 16-го тура против минского «Торпедо» на 30 октября
16.07.2019 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч 16-го тура чемпионата Беларуси, в котором минское «Торпедо» примет «Шахтер», перенесена с 21 июля на резервный день – 30 октября.
Отметим, что дублирующие составы команд встретятся согласно первоначальному графику – 20 июля.
Ранее «Шахтер» перенес матч 15-го тура против «Городеи» с 14 июля на 25 сентября.
Напомним, «Шахтер» в первом квалификационном раунде Лиги Европы встречается с мальтийским «Хиберниансом». Первый матч состоялся 11 июля (1:0). Ответная встреча пройдет 18 июля.
«Шахтер» победит «Хибернианс» – 1,9!
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