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«Шахтер» перенес игру 16-го тура против минского «Торпедо» на 30 октября

16.07.2019 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч 16-го тура чемпионата Беларуси, в котором минское «Торпедо» примет «Шахтер», перенесена с 21 июля на резервный день – 30 октября.

Отметим, что дублирующие составы команд встретятся согласно первоначальному графику – 20 июля.

Ранее «Шахтер» перенес матч 15-го тура против «Городеи» с 14 июля на 25 сентября.

Напомним, «Шахтер» в первом квалификационном раунде Лиги Европы встречается с мальтийским «Хиберниансом». Первый матч состоялся 11 июля (1:0). Ответная встреча пройдет 18 июля.

Ходасевич о переносах: «Чемпионская интрига в самом соку. Только «Шахтер», #####, когда он свой матч сыграет?»

«Шахтер» – Ходасевичу: «При подготовке выпуска блога, вы, видимо, посчитали, что заглянуть в календарь будет слишком обременительным делом» 

«Шахтер» победит «Хибернианс» – 1,9!

 
 
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Матч 16-го тура чемпионата Беларуси, в котором минское «Торпедо» примет «Шахтер», перенесена с 21 июля на резервный день – 30 октября.
 
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