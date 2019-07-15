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Вячеслав Глеб: «Арсенал», что лондонский, что дзержинский все похоже»
16.07.2019 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб на
– Ты где-нибудь видел такой антураж во второй лиге?
– Лучше расскажи, сколько шуток было о том, что Глеб сейчас в «Арсенале»?
– Не знаю, кто шутил. Какие тут шутки? «Арсенал», что лондонский, что дзержинский все похоже. Посмотри сколько фанатов и прекрасная, техничная, комбинационная игра.
– Стадион, как «Хайбери»…
– Похоже, кстати. Жилые дома, трибуны около поля:).
– И вы не непобедимы.
– Сплюнь, – сказал Глеб.
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Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб на канале «ЧестнОК» рассказал об атмосфере на домашних матчах клуба.
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