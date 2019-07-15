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Вячеслав Глеб: «Арсенал», что лондонский, что дзержинский все похоже»

16.07.2019 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб на канале «ЧестнОК» рассказал об атмосфере на домашних матчах клуба.

– Ты где-нибудь видел такой антураж во второй лиге?

– Лучше расскажи, сколько шуток было о том, что Глеб сейчас в «Арсенале»?

– Не знаю, кто шутил. Какие тут шутки? «Арсенал», что лондонский, что дзержинский все похоже. Посмотри сколько фанатов и прекрасная, техничная, комбинационная игра.

– Стадион, как «Хайбери»…

– Похоже, кстати. Жилые дома, трибуны около поля:).

– И вы не непобедимы.

– Сплюнь, – сказал Глеб.

 
 
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Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб на канале «ЧестнОК» рассказал об атмосфере на домашних матчах клуба.
 
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