ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стартовала продажа билетов на ЧМ по летнему биатлону в "Раубичах"

16.07.2019 18:21 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость билетов на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет с 23 по 25 августа в Республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи", составит от Br7 до Br50, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Билеты поступили в продажу с 16 июля и доступны в кассах и на сайте официального оператора Ticketpro.by.

Сборная Беларуси будет представлена сильнейшим составом. В предстоящем старте планируют принять участие многие именитые стреляющие лыжники.

Решение о проведении мирового форума принято на заседании исполкома Международного союза биатлонистов в декабре 2016 года.

Ранее "Раубичи" провели три чемпионата мира по классическому биатлону (1974, 1982, 1990), а в 1999 году спорткомплекс уже принимал мировое первенство по летнему биатлону.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость билетов на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет с 23 по 25 августа в Республиканском центре олимпийской...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Дударь стал игроком «Немана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика