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В суде рассматривают дело Илью Лухвича. Ему грозит до четырех лет лишения свободы
16.07.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В суде Центрального района рассматривают дело бывшего футболиста «Минска» Илью Лухвича и его девушку Анастасию Бутько, в прошлом студентку Академии милиции.
Судят молодых людей не за нарушение ПДД, а за мошенничество, сообщает
– Меня лишили стипендии, я решил, что надо подработать. Я хотел вернуть свои деньги, потому что отремонтировать телефоны было невозможно, и, если получится, еще заработать. Часть денег потратил на личные нужды, часть отложил на новый телефон. Сим-карту потом выбрасывал, чтобы покупатель не смог со мной связаться. Я просто хотел заработать, понимал, что обманываю людей. Но я все компенсировал. Сначала мои родители, когда я находился под стражей, возмещали. А когда я вышел, тоже отдавал, – сказал Илья Лухвич.
Под стражей обвиняемые содержались три дня, в суд они пришли сами. Илья сейчас работает специалистом по продажам в автохаусе, Анастасия – помощником администратора в ресторане. Про образование оба говорят «неоконченное высшее».
В январе Илью и Анастасию задержали, вскоре было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Им грозит до четырех лет лишения свободы.
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