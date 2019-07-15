В суде рассматривают дело Илью Лухвича. Ему грозит до четырех лет лишения свободы

Источник материала: Tribuna.com

В суде Центрального района рассматривают дело бывшего футболиста «Минска» Илью Лухвича и его девушку Анастасию Бутько, в прошлом студентку Академии милиции.

Судят молодых людей не за нарушение ПДД, а за мошенничество, сообщает TUT.BY . Согласно обвинению, они покупали неисправные айфоны, а потом под видом рабочих продавали их в интернете. В уголовном деле – шесть эпизодов. По версии следствия, молодые люди покупали неисправные айфоны 7, при продаже показывали свой, рабочий телефон, а потом подменяли его на нерабочий. В некоторых случаях просто не указывали на неисправность телефона. В объявлении писали «работает идеально». Каждый телефон покупали в среднем за 150 долларов, а продавали примерно за 300 долларов.

– Меня лишили стипендии, я решил, что надо подработать. Я хотел вернуть свои деньги, потому что отремонтировать телефоны было невозможно, и, если получится, еще заработать. Часть денег потратил на личные нужды, часть отложил на новый телефон. Сим-карту потом выбрасывал, чтобы покупатель не смог со мной связаться. Я просто хотел заработать, понимал, что обманываю людей. Но я все компенсировал. Сначала мои родители, когда я находился под стражей, возмещали. А когда я вышел, тоже отдавал, – сказал Илья Лухвич.

Под стражей обвиняемые содержались три дня, в суд они пришли сами. Илья сейчас работает специалистом по продажам в автохаусе, Анастасия – помощником администратора в ресторане. Про образование оба говорят «неоконченное высшее».

В январе Илью и Анастасию задержали, вскоре было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Им грозит до четырех лет лишения свободы.