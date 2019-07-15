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Дмитрий Игнатенко: «Что не получилось в Солигорске? Конкуренция. Здесь все вопросы к главному тренеру»

16.07.2019 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Дмитрий Игнатенко рассказал о переходе в «Дняпро», сообщает пресс-служба клуба.

- Дима, ты воспитанник «Днепра» и наконец-то вернулся домой! Как ты оказался в Могилеве, и были ли другие варианты продолжения карьеры?

– Предложения от других команд были, скрывать не буду. А выбрал Могилев, потому что у меня, наверное, настал такой период, когда мне нужно вернуться в родной город и играть за родную команду. Исходя из этого, решение было однозначным в пользу «Дняпро».

- В начале своей карьеры ты провел восемь матчей за «Днепр». Почему тебе тогда не удалось закрепиться в Могилеве?

– У меня, наверное, был какой-то свой путь. А почему не получилось? Здесь вопрос к Валерию Ивановичу Стрельцову. Я был молодой тогда, возможно, совершал какие-то ошибки. В итоге у меня ничего не получилось. Шел своим путем, приходилось находиться вне своего родного города, жить постоянно в разъездах. Но, слава Богу, что все так получилось!

- Ты не имел игровой практики в «Шахтере». Что не получилось в Солигорске?

– Конкуренция. Здесь все вопросы к главному тренеру.

- Следил ли ты за нашей командой?

– Следить за «Дняпро» я начал, когда вернулся в Могилев. Но говорить ничего такого не хочу. Цыплят по осени считают, как говорится. Все будет видно ближе к декабрю, – сказал Игнатенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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Полузащитник Дмитрий Игнатенко рассказал о переходе в «Дняпро», сообщает пресс-служба клуба.
 
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