Главный тренер «Пяста»: «Шансы 50 из 50. Возможно, минимальным фаворитом является БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик поделился ожиданиями накануне ответного поединка с БАТЭ в рамках 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Ожидаю, что эта игра, возможно, будет сложнее, чем та неделю назад. Думаю, что мы раздразнили БАТЭ. Первый матч также показал, на что способны обе команды. Такое прямое противостояние полностью отличается от анализа материалов, собранных из их предыдущих матчей и наоборот. Такие игры позволяют получить конкретные ответы на конкретные вопросы.

У БАТЭ особый, выработанный стиль, и он его сохраняет. Мы также принимаем это во внимание.

Диспозиция одинаковая, и шансы 50 из 50. Возможно, минимальным фаворитом является БАТЭ. Они уже не раз выходили из таких ситуаций и проходили дальше после домашних ничьих», – сказал Форналик.