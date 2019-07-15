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«Энергетик-БГУ» подтвердил трансфер Васильева в брестское «Динамо»

16.07.2019 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Энергетик-БГУ» подтвердил переход полузащитника Владислава Васильева в брестское «Динамо».

Кроме того, полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и форвард Всеволод Садовский подписали контракты с брестским «Динамо» и отправились в аренду обратно в «Энергетик-БГУ».

Васильев в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 15 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику 22-летнего футболиста смотрите здесь.

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«Энергетик-БГУ» подтвердил переход полузащитника Владислава Васильева в брестское «Динамо».
 
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