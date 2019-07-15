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Экс-футболист сборной Польши раскритиковал тренера «Пяста»: «Польский клубный футбол в глубокой яме»

16.07.2019 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший футболист сборной Польши, а ныне эксперт телеканала Polsat Sport Дариуш Дзекановски в своей колонке для издания Przeglad sportowy раскритиковал главного тренера «Пяста» за то, что тот не выставил основной состав в поединке за Суперкубок против «Легии».

Специалист считает, что это может сослужить чемпионам Польши плохую службу в ответном поединке против БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов.

– Тренер «Пяста» Вальдемар Форналик, к сожалению, не выставил сильнейший состав. И это меня очень удивило, ведь полки в клубных витринах «Пяста» явно не гнутся под тяжестью трофеев. Мне казалось, что матч за Суперкубок – отличная возможность для чемпиона Польши проверить свои силы с серьезным соперником и быть в тонусе перед ответной встречей с БАТЭ.

Каждая неудача причиняет боль, и вы должны стремиться избежать поражения, даже если тренер скажет вам, что этот матч не был важным. Любая же победа добавляет уверенности.

Вальдемар Форналик – не первый тренер в Польше, который тасует состав уже в начала сезона. Конечно, выход в групповой этап Лиги чемпионов был бы огромным успехом, это дало бы клубу огромный толчок, но сейчас только первый раунд квалификации. И в этой ситуации я считаю неуместным жертвовать национальным трофеем, «Пяст» должен двигаться шаг за шагом, не сбиваться с ритма, чтобы не быть выбитым из турнира.

Польский клубный футбол находится в глубокой яме, и вы должны использовать все свои силы, чтобы выбраться из нее. Если тренер Форналик хочет экспериментировать, он мог бы себе это позволить в первых турах Экстраклясы. Ведь там время для компенсации возможных потерь у него будет, в сильнейшей польской лиге нет клубов «Манчестер Сити» или «Ливерпуля».

Несмотря ни на что, я скрещиваю пальцы, чтобы его план тренера «Пяста» сработал, и чтобы в сентябре команда смогла стартовать в групповой стадии Лиги чемпионов или, по крайней мере, Лиги Европы, – сказал Дариуш Дзекановски, имеющий в послужном списке 63 матча в составе сборной Польши и участие в ЧМ-1986.

БАТЭ пройдет «Пяст» – 2,8!

 
 
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Бывший футболист сборной Польши, а ныне эксперт телеканала Polsat Sport Дариуш Дзекановски в своей колонке для издания Przeglad sportowy раскритиковал главного тренера «Пяста»...
 
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