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Зеленский – о шансах Украины провести Олимпиаду: «Мы должны быть амбициозными»

16.07.2019 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно развивать спортивную инфраструктуру, чтобы страна претендовала на проведение Олимпийских игр.

Сегодня Зеленский провел встречу с министром спорта Украины Игорем Ждановым и главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.

«Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными.

Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом эти деньги будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», – сказал Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно развивать спортивную инфраструктуру, чтобы страна претендовала на проведение Олимпийских игр.
 
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