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Салангин о помощи АБФФ: «Это только слухи. Минское «Торпедо» ездило на выезды за свои средства»
16.07.2019 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор минского
«Это только слухи. Минское «Торпедо» ездило на выезды за свои средства. У нас есть все подтверждающие документы, где мы оплатили это все еще заранее, в начале июня. Были деньги на счету. Потратили их все, чтобы доиграть первый круг», – сказал Салангин.
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Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин опроверг информацию о том, что клубу помогает АБФФ.
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