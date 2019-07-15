Салангин о помощи АБФФ: «Это только слухи. Минское «Торпедо» ездило на выезды за свои средства»

Источник материала: Tribuna.com

Директор минского Андрей Салангин опроверг информацию о том, что клубу помогает .

«Это только слухи. Минское «Торпедо» ездило на выезды за свои средства. У нас есть все подтверждающие документы, где мы оплатили это все еще заранее, в начале июня. Были деньги на счету. Потратили их все, чтобы доиграть первый круг», – сказал Салангин.

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