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Сергей Лынько: «Фанаты помогали иногородним футболистам «Торпедо». Оплачивали им питание»
16.07.2019 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского
«В матче с «Гомелем» хотели отблагодарить фанатов, которые поддерживали. Фанаты помогали иногородним футболистам «Торпедо». Оплачивали им питание.
Считаю, что такого вообще не должно быть. Если клуб подает заявку в высшую лигу, то он, как минимум, должен доигрывать. То, что сейчас происходит, это цирк.
Все знают нашу сегодняшнюю ситуацию. У нас 15 человек. Выходим и делаем, что можем. Думаю, у тренерского штаба нет ни к кому претензий. Уже третий месяц не платят ни копейки», – сказал Лынько.
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