Сергей Лынько: «Фанаты помогали иногородним футболистам «Торпедо». Оплачивали им питание»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского Сергей Лынько рассказал о ситуации в клубе.

«В матче с «Гомелем» хотели отблагодарить фанатов, которые поддерживали. Фанаты помогали иногородним футболистам «Торпедо». Оплачивали им питание.

Считаю, что такого вообще не должно быть. Если клуб подает заявку в высшую лигу, то он, как минимум, должен доигрывать. То, что сейчас происходит, это цирк.

Все знают нашу сегодняшнюю ситуацию. У нас 15 человек. Выходим и делаем, что можем. Думаю, у тренерского штаба нет ни к кому претензий. Уже третий месяц не платят ни копейки», – сказал Лынько.