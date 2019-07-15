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Игнатик вернется в сборную Беларуси

16.07.2019 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор Национальной академии тенниса, капитан мужской сборной Беларуси Игорь Тихонко заявил, что Владимир Игнатик вернется в состав национальной команды.

«Игнатик получил приглашение и уже дал согласие. Он приедет и будет готовиться после US Open. У нас назначен сбор, который пройдет перед Кубком Дэвиса», – сказал Тихонко.

Напомним, когда капитаном команды был Владимир Волочков, Игнатик не приезжал в расположение сборной. Сейчас он занимает 263-ю строчку в рейтинге ATP.

Владимир Волчков: «От Игнатика получаем красивый ответ, что идет вторая фаза восстановления. Он не приезжает в сборную, а на следующей неделе играет турнир»

До US Open осталось чуть больше месяца, но ставку на победителя уже можно сделать сейчас!

 
 
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Директор Национальной академии тенниса, капитан мужской сборной Беларуси Игорь Тихонко заявил, что Владимир Игнатик вернется в состав национальной команды.
 
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