Игнатик вернется в сборную Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Директор Национальной академии тенниса, капитан мужской сборной Беларуси Игорь Тихонко заявил, что вернется в состав национальной команды.

«Игнатик получил приглашение и уже дал согласие. Он приедет и будет готовиться после US Open. У нас назначен сбор, который пройдет перед Кубком Дэвиса», – сказал Тихонко.

Напомним, когда капитаном команды был Владимир Волочков, Игнатик не приезжал в расположение сборной. Сейчас он занимает 263-ю строчку в рейтинге ATP.

Владимир Волчков: «От Игнатика получаем красивый ответ, что идет вторая фаза восстановления. Он не приезжает в сборную, а на следующей неделе играет турнир»