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Игнатик вернется в сборную Беларуси
16.07.2019 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор Национальной академии тенниса, капитан мужской сборной Беларуси Игорь Тихонко заявил, что
«Игнатик получил приглашение и уже дал согласие. Он приедет и будет готовиться после US Open. У нас назначен сбор, который пройдет перед Кубком Дэвиса», – сказал Тихонко.
Напомним, когда капитаном команды был Владимир Волочков, Игнатик не приезжал в расположение сборной. Сейчас он занимает 263-ю строчку в рейтинге ATP.
До US Open осталось чуть больше месяца, но ставку на победителя уже можно сделать сейчас!
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