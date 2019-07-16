КХЛ. Сезонные абонементы на матчи минского «Динамо» будут стоить от 150 до 600 рублей

Источник материала: Tribuna.com

Сезонные абонементы на матчи минского «Динамо» в КХЛ будут стоить от 150 до 600 рублей, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб предлагает два вида абонементов – стандартный «Сезонный», в который входят все домашние матчи, и абонемент «Топ-матчи», включающий 15 самых крутых поединков – матчи по пятницам, субботам, воскресеньям и с наиболее топовыми соперниками в будние дни.



