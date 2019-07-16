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КХЛ. Сезонные абонементы на матчи минского «Динамо» будут стоить от 150 до 600 рублей
16.07.2019 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сезонные абонементы на матчи минского «Динамо» в КХЛ будут стоить от 150 до 600 рублей, сообщает
Клуб предлагает два вида абонементов – стандартный «Сезонный», в который входят все домашние матчи, и абонемент «Топ-матчи», включающий 15 самых крутых поединков – матчи по пятницам, субботам, воскресеньям и с наиболее топовыми соперниками в будние дни.
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