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КХЛ. Сезонные абонементы на матчи минского «Динамо» будут стоить от 150 до 600 рублей

16.07.2019 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сезонные абонементы на матчи минского «Динамо» в КХЛ будут стоить от 150 до 600 рублей, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб предлагает два вида абонементов – стандартный «Сезонный», в который входят все домашние матчи, и абонемент «Топ-матчи», включающий 15 самых крутых поединков – матчи по пятницам, субботам, воскресеньям и с наиболее топовыми соперниками в будние дни.

КХЛ. Сезонные абонементы на матчи минского «Динамо» будут стоить от 150 до 600 рублей

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Сезонные абонементы на матчи минского «Динамо» в КХЛ будут стоить от 150 до 600 рублей, сообщает пресс-служба клуба.
 
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