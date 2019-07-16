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Петришенко: II Европейские игры прошли на высоком организационном уровне

17.07.2019 — Новости Спорта | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Петришенко: II Европейские игры прошли на высоком организационном уровне

II Европейские игры в Беларуси прошли на высоком организационном уровне, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании оргкомитета II Европейских игр, где подводятся итоги мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наша страна впервые принимала такие масштабные мультиспортивные соревнования. Игры проведены на высоком организационном уровне. Мы уверенно продемонстрировали, что способны организовать и принять любое международное мероприятие. Полагаю, что мы высоко подняли планку организации такого юного соревнования, как Европейские игры, установив ее на уровне Олимпийских игр», — отметил Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил внимание, что при подготовке были проработаны многие моменты — безвизовый въезд в страну, приоритетный пропуск участников Игр и туристов через госграницу Беларуси, готовность спортивных объектов, медицинское обслуживание, меры по обеспечению безопасности, транспортное сообщение и др. «Высокий уровень организации и проведения Игр отмечен представителями Европейских олимпийских комитетов, руководителями и представителями национальных олимпийских комитетов европейских стран, спортсменами и тренерами, — сказал он. — Прекрасно себя проявили и волонтеры Игр, большинство из которых являются студентами белорусских вузов».

В соревнованиях по 15 видам спорта приняли участие 3 604 спортсмена из 50 стран. Участников разместили в 9 общежитиях Студенческой деревни, этот комплекс принял 5 515 человек.

По словам Игоря Петришенко, белорусские спортсмены на Европейских играх оправдали ожидания болельщиков. Они завоевали 69 медалей, из которых 24 — золотые, что обеспечило стране второе место в медальном зачете. С I Европейских игр в Баку белорусская делегация привезла 43 медали, из них 10 — золотые.

Официальный билетный оператор реализовал более 212 тыс. билетов. «Свидетельством интереса к Играм, причем не только в европейских странах, также стали телевизионные трансляции в 196 странах с общим объемом прямых трансляций 521 час», — добавил Игорь Петришенко. Соревнования освещали более 1 200 аккредитованных представителей средств массовой информации, в том числе из крупнейших СМИ Европы.

«Можно отметить много положительных моментов, связанных с проведением Игр. Но самое главное — это укрепление имиджа нашей страны, бесценный опыт и инвестиции в объекты», — резюмировал Игорь Петришенко.

https://www.belta.by

 
 
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II Европейские игры в Беларуси прошли на высоком организационном уровне, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании оргкомитета II...
 
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