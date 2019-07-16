БГК им. Мешкова запустил новый сайт

Источник материала: Tribuna.com

БГК им. Мешкова запускает новый официальный сайт клуба. Новый адрес – www.meshkovbrest.by .

«При создании нового сайта клуб совместно с компанией-разработчиком Sportsmedia постарались сделать его более современным, удобным и динамичным, а также учесть недостатки предыдущей версии. Новый сайт БГК им.Мешкова работает на специализированной спортивной CMS и оснащен встроенной автоматизированной системой статистики, базой данных игроков, клубов и турниров. Особенностью функционирования сайта станет его постоянное развитие, клуб планирует развивать и внедрять новые полезные сервисы для болельщиков. Для удобства пользователей дизайн и функционал сайта адаптивны для всех типов мобильных устройств», – сообщает сайт клуба.



