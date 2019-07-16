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БГК им. Мешкова запустил новый сайт
17.07.2019 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БГК им. Мешкова запускает новый официальный сайт клуба. Новый адрес –
«При создании нового сайта клуб совместно с компанией-разработчиком Sportsmedia постарались сделать его более современным, удобным и динамичным, а также учесть недостатки предыдущей версии. Новый сайт БГК им.Мешкова работает на специализированной спортивной CMS и оснащен встроенной автоматизированной системой статистики, базой данных игроков, клубов и турниров. Особенностью функционирования сайта станет его постоянное развитие, клуб планирует развивать и внедрять новые полезные сервисы для болельщиков. Для удобства пользователей дизайн и функционал сайта адаптивны для всех типов мобильных устройств», – сообщает сайт клуба.
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