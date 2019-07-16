Сбербанкиада проходит в Минске на лучших площадках - спортивный функционер

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования XIII летней международной Сбербанкиады, которая проходит 15-21 июля в Минске, проводятся на лучших площадках столицы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный секретарь соревнований по баскетболу Вячеслав Родной.

"Организаторы сделали все возможное, чтобы соревнования, которые проводятся на лучших спортивных площадках города, прошли на высоком уровне. Минск способен принять любые состязания мирового значения, - сказал Вячеслав Родной. - Такие крупные спортивные форумы, как Сбербанкиада помогают завести новых друзей и знакомых, получить массу удовольствия от игр и атмосферы".

Тренер по баскетболу российской команды Виктор Гаврилов отметил хорошую организацию турнира. "Турнир проходит компактно, площадки во Дворце спорта соответствуют требованиям. Атлеты с хорошим настроением, заряженностью на результат выходят на матчи. В желании показать свои лучшие качества в спорте любители не уступают профессионалам", - добавил он.

Разыгрывающего баскетбольной дружины из Москвы Максима Сударкина впечатлила поддержка болельщиков. "Соревнования такого крупного масштаба помогают одохнуть от работы, во время игр отвлекаешься от повседневных забот. На мой взгляд, Сбербанкиада - прекрасная традиция одного из ведущих финансовых учреждений. Также много болельщиков на трибунах, которые приехали в Минск, чтобы поддержать именно свою команду", - сказал он.

В столице Беларуси соревнования проходят на лучших спортивных аренах: Дворце спорта, на площадке "Фалькон клуба", легкоатлетическом стадионе Белорусского государственного медицинского университета. Проживают участники в Деревне атлетов II Европейских игр.

В XIII летней международной Сбербанкиаде принимают участие более 2 тыс. сотрудников из 83 субъектов России и 22 зарубежных стран. За победу в общекомандном зачете борются 20 команд из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний банка. Спортсмены разыгрывают 40 комплектов медалей в 12 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, кроссфит, теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, легкая атлетика, шахматы и сквош.-0-

Фото Рамиля Насибулина