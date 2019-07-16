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Гуренко о газоне стадиона «Динамо»: «Ожидал худшего. В целом, нормальный, добротный газон, можно играть в футбол»
17.07.2019 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко оценил качество газона на стадионе «Динамо» перед ответным матчем квалификации Лиги Европы против «Лиепаи».
- Как оцените качество газона стадиона «Динамо»?
– Нормальное. Ожидал худшего. В целом, нормальный, добротный газон, можно играть в футбол. Сейчас посмотрел на него… В том году в Могилеве было значительно хуже, но показали качественный футбол: мяч быстро двигался и все получалось. Проблема не в этом. Их нужно искать в голове.
- Последний еврокубковый матч был с «Зенитом». Эти воспоминания придают особые чувства?
– С ДАКом тоже была классная игра. Считаю, все игры, которые мы провели на «Динамо», были интересными. Кроме скомканного матча с «Гранитом» и «Городеей»... На многие команды наш стадион давит, все равно какая-то частичка, аура осталась после переделки. Надеюсь на наших болельщиков. Их поддержка в Латвии, Бресте – большая помощь для нас. Возможно, «Динамо» этого не хватало в последние два года, – сказал Гуренко.
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