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Гуренко о газоне стадиона «Динамо»: «Ожидал худшего. В целом, нормальный, добротный газон, можно играть в футбол»

17.07.2019 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко оценил качество газона на стадионе «Динамо» перед ответным матчем квалификации Лиги Европы против «Лиепаи».

- Как оцените качество газона стадиона «Динамо»?

– Нормальное. Ожидал худшего. В целом, нормальный, добротный газон, можно играть в футбол. Сейчас посмотрел на него… В том году в Могилеве было значительно хуже, но показали качественный футбол: мяч быстро двигался и все получалось. Проблема не в этом. Их нужно искать в голове.

- Последний еврокубковый матч был с «Зенитом». Эти воспоминания придают особые чувства?

– С ДАКом тоже была классная игра. Считаю, все игры, которые мы провели на «Динамо», были интересными. Кроме скомканного матча с «Гранитом» и «Городеей»... На многие команды наш стадион давит, все равно какая-то частичка, аура осталась после переделки. Надеюсь на наших болельщиков. Их поддержка в Латвии, Бресте – большая помощь для нас. Возможно, «Динамо» этого не хватало в последние два года, – сказал Гуренко.

«Динамо» обыграет «Лиепаю» больше чем в один мяч – 2,2!

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко оценил качество газона на стадионе «Динамо» перед ответным матчем квалификации Лиги Европы против «Лиепаи».
 
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