Гуренко о газоне стадиона «Динамо»: «Ожидал худшего. В целом, нормальный, добротный газон, можно играть в футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко оценил качество газона на стадионе «Динамо» перед ответным матчем квалификации Лиги Европы против «Лиепаи».

- Как оцените качество газона стадиона «Динамо»?

– Нормальное. Ожидал худшего. В целом, нормальный, добротный газон, можно играть в футбол. Сейчас посмотрел на него… В том году в Могилеве было значительно хуже, но показали качественный футбол: мяч быстро двигался и все получалось. Проблема не в этом. Их нужно искать в голове.

- Последний еврокубковый матч был с «Зенитом». Эти воспоминания придают особые чувства?

– С ДАКом тоже была классная игра. Считаю, все игры, которые мы провели на «Динамо», были интересными. Кроме скомканного матча с «Гранитом» и «Городеей»... На многие команды наш стадион давит, все равно какая-то частичка, аура осталась после переделки. Надеюсь на наших болельщиков. Их поддержка в Латвии, Бресте – большая помощь для нас. Возможно, «Динамо» этого не хватало в последние два года, – сказал Гуренко.