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Павел Баранов: «С этого года возьмемся за создание белорусского спортивного словаря»
17.07.2019 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор Павел Баранов сообщил, что в ближайшее время будет создан словарь белорусских спортивных терминов.
«Мы вышли на академию наук и, скорее всего, с этого года возьмемся за создание белорусского спортивного словаря, который впервые в истории будет утвержден академиками, и на его уже можно будет ссылаться», – сказал Баранов в эфире
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