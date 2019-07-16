Павел Баранов: «С этого года возьмемся за создание белорусского спортивного словаря»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Павел Баранов сообщил, что в ближайшее время будет создан словарь белорусских спортивных терминов.

«Мы вышли на академию наук и, скорее всего, с этого года возьмемся за создание белорусского спортивного словаря, который впервые в истории будет утвержден академиками, и на его уже можно будет ссылаться», – сказал Баранов в эфире YouTube-канала «Dynamo Brest» .