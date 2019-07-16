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Павел Баранов: «С этого года возьмемся за создание белорусского спортивного словаря»

17.07.2019 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Павел Баранов сообщил, что в ближайшее время будет создан словарь белорусских спортивных терминов.

«Мы вышли на академию наук и, скорее всего, с этого года возьмемся за создание белорусского спортивного словаря, который впервые в истории будет утвержден академиками, и на его уже можно будет ссылаться», – сказал Баранов в эфире YouTube-канала «Dynamo Brest».

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Комментатор Павел Баранов сообщил, что в ближайшее время будет создан словарь белорусских спортивных терминов.
 
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