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Футбол. 2 лига. Клецк — Осиповичи — 2:2 (0:2)
17.07.2019 — Новости Спорта | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Хозяева замыкают турнирную таблицу, и наши болельщики надеялись, что команда возвратится с полноценными 3 очками. Поначалу все к этому и шло: на 12 минуте Андрей Боярин отлично пробил издалека, а на 36-й отличным ударом в «девятку» Александр Комлев преимущество увеличил. Вот только после перерыва мячи залетали уже в ворота гостей…
Осиповчане с 25 очками по-прежнему находятся на «бронзовой» ступеньке и в субботу на «Юности» принимают минский клуб «Энергетик»-БГАТУ (12 очков и такое же место).
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Хозяева замыкают турнирную таблицу, и наши болельщики надеялись, что команда возвратится с полноценными 3 очками. Поначалу все к этому и шло: на 12 минуте Андрей...
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