ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футбол. 2 лига. Клецк — Осиповичи — 2:2 (0:2)

17.07.2019 — Новости Спорта | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Хозяева замыкают турнирную таблицу, и наши болельщики надеялись, что команда возвратится с полноценными 3 очками.  Поначалу все к этому и шло: на 12 минуте Андрей Боярин отлично пробил издалека, а на 36-й отличным ударом в «девятку» Александр Комлев преимущество увеличил. Вот только после перерыва мячи залетали уже в ворота гостей…

Осиповчане с 25 очками по-прежнему находятся на «бронзовой» ступеньке и в субботу на «Юности» принимают минский клуб «Энергетик»-БГАТУ (12 очков и такое же место).

Футбол. 2 лига. Клецк — Осиповичи — 2:2 (0:2)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяева замыкают турнирную таблицу, и наши болельщики надеялись, что команда возвратится с полноценными 3 очками.  Поначалу все к этому и шло: на 12 минуте Андрей...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Баранов: «С этого года возьмемся за создание белорусского спортивного словаря»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика