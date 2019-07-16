Футбол. 2 лига. Клецк — Осиповичи — 2:2 (0:2)

Источник материала: Асiповiцкi край

Хозяева замыкают турнирную таблицу, и наши болельщики надеялись, что команда возвратится с полноценными 3 очками. Поначалу все к этому и шло: на 12 минуте Андрей Боярин отлично пробил издалека, а на 36-й отличным ударом в «девятку» Александр Комлев преимущество увеличил. Вот только после перерыва мячи залетали уже в ворота гостей…

Осиповчане с 25 очками по-прежнему находятся на «бронзовой» ступеньке и в субботу на «Юности» принимают минский клуб «Энергетик»-БГАТУ (12 очков и такое же место).



