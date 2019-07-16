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Экс-защитник «Витебска» Мор: «Как таковой войны в Донбассе не было»

17.07.2019 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Витебска» Эдуард Мор заявил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нет и не было войны между Украиной и Россией.

«Я с Донбасса, вырос в Донецкой области. У меня там родственники остались. Постоянно пишут. Как таковой войны не было, последние пару лет стало тише. Когда все начиналось, много было беспредела. Когда первая волна была, приходили бойцы, могли зайти в любую квартиру. К моим родственникам, слава богу, не заходили, но к соседям — да.

Брали технику силой. Знаю, что первое время вагонами и «КАМАЗами» все что могли везли на запад Украины. Мародерство было открытым. Они забирали все, что можно было забрать.

Знаю про случай, произошедший в Северодонецке прямо возле дома, где я жил. Гуляли эти беспредельщики в кафе, вышел хозяин заведения и попросил, чтобы они счет оплатили. Пригрозил, что милицию вызовет. А они ему пулю в лоб пустили. На ровном месте. Такие вещи были.

Последние два года поменьше стало. Но все равно ничего хорошего. Бойцы приезжали, занимались мародерством. Причем они все это делали на территориях, подконтрольных Украине. Были наделены такой властью, что никому не пожалуешься», — сказал Мор.

Мор родился в Донецкой области, но сменил гражданство на российское. Футболист провел за «Витебск» 28 матчей и забил два гола.

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Теги: Витебск
 
 
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Бывший защитник «Витебска» Эдуард Мор заявил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нет и не было войны между Украиной и...
 
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