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Алексей Шпилевский: «С каждой игрой на стадионе все меньше людей? Сейчас у нас совсем другой состав. Нам необходимо время»

17.07.2019 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского в рамках обязательной пресс-конференции ответил на вопрос одного из журналистов. Напомним, что завтра в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы  «Кайрат» примет «Широки Бриег». Первый матч закончился 2:1 в пользу казахстанского клуба.

- Когда Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», то он часто падал и его освистывали свои же трибуны, но он не упал духом и со временем начал показывать ту игру, благодаря которой на домашние матчи стало ходить гораздо больше людей. Вам нужно играть так, чтобы ходили болельщики. С каждой игрой на стадионе все меньше людей, так как это все взаимосвязано. Вы должны показать такую игру, на которую будут ходить люди.

– Полностью с вами согласен. Но вы должны понимать, что сейчас у нас совсем другой состав. Пару лет назад на этом поле играло очень много мастеровитых игроков – это факт, а сейчас у нас очень много молодежи, некоторые из которых ни секунды не играли в прошлом году в основной команде.

Если есть какие-то специалисты, которые разбираются в футболе, то заметно, что игра стала динамичнее и энергозатратнее. Нам необходимо время. Я прекрасно вас понимаю, я отвечаю за ребят и горжусь тем, как они работают и тем, что сделали большой прогресс, – сказал Шпилевский.

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У главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского в рамках обязательной пресс-конференции ответил на вопрос одного из журналистов.
 
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