Алексей Шпилевский: «С каждой игрой на стадионе все меньше людей? Сейчас у нас совсем другой состав. Нам необходимо время»

Источник материала: Tribuna.com

У главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского в рамках обязательной пресс-конференции ответил на вопрос одного из журналистов. Напомним, что завтра в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Кайрат» примет «Широки Бриег». Первый матч закончился 2:1 в пользу казахстанского клуба.

- Когда Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», то он часто падал и его освистывали свои же трибуны, но он не упал духом и со временем начал показывать ту игру, благодаря которой на домашние матчи стало ходить гораздо больше людей. Вам нужно играть так, чтобы ходили болельщики. С каждой игрой на стадионе все меньше людей, так как это все взаимосвязано. Вы должны показать такую игру, на которую будут ходить люди.

– Полностью с вами согласен. Но вы должны понимать, что сейчас у нас совсем другой состав. Пару лет назад на этом поле играло очень много мастеровитых игроков – это факт, а сейчас у нас очень много молодежи, некоторые из которых ни секунды не играли в прошлом году в основной команде.

Если есть какие-то специалисты, которые разбираются в футболе, то заметно, что игра стала динамичнее и энергозатратнее. Нам необходимо время. Я прекрасно вас понимаю, я отвечаю за ребят и горжусь тем, как они работают и тем, что сделали большой прогресс, – сказал Шпилевский.