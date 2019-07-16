|
Березкин заменил Виллумсона в стартовом составе БАТЭ
17.07.2019 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Пяст» принимает БАТЭ в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Полузащитник Евгений Березкин заменил в стартовом составе Виллума Виллумсона.
Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов сообщил, что исландец на разминке получил травму.
Напомним, что первый матч закончился 1:1.
БАТЭ обыграет «Пяст» – 3,6! Рискнем? «Париматч» страхует первую ставку
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)