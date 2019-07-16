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Березкин заменил Виллумсона в стартовом составе БАТЭ

17.07.2019 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Пяст» принимает БАТЭ в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Полузащитник Евгений Березкин заменил в стартовом составе Виллума Виллумсона. 

Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов сообщил, что исландец на разминке получил травму.

Напомним, что первый матч закончился 1:1.

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«Пяст» принимает БАТЭ в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
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