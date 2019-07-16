Алексей Бага: «Бахар интересен, но он не может играть центрального защитника»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага о том, что клуб ищет замену Егору Филипенко на позиции центрального защитника. Напомним, что защитник получил травму и выбыл на длительный срок.

— Процесс уже идет. На днях будет встреча с представителями одного защитника. Игрок своей сборной и достаточно не самой последней.

- Бахар вам интересен?

– Интересен, но он не может играть центрального защитника), – сказал Бага в эфире « Беларусь 5 ».