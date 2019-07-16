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Алексей Бага: «Бахар интересен, но он не может играть центрального защитника»
17.07.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага о том, что клуб ищет замену Егору Филипенко на позиции центрального защитника. Напомним, что защитник получил травму и выбыл на длительный срок.
— Процесс уже идет. На днях будет встреча с представителями одного защитника. Игрок своей сборной и достаточно не самой последней.
- Бахар вам интересен?
– Интересен, но он не может играть центрального защитника), – сказал Бага в эфире «
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага о том, что клуб ищет замену Егору Филипенко на позиции центрального защитника.
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