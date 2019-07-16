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Качуро о моменте с Симовичем: «Судья мог ставить пенальти»
17.07.2019 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный в прошлом нападающий сборной Беларуси Петр Качуро, который комментирует матч «Пяст» – БАТЭ считает, что в ворота борисовчан в эпизоде на 34-й минуте матча с участием Слободана Симовича мог бы быть назначен пенальти.
«Судья мог спокойно свистеть. На грани фола ситуация. Мог поставить пенальти», – сказал Качуро в эфире «
БАТЭ пройдет «Пяст» – 2,8!
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