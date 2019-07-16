Качуро о моменте с Симовичем: «Судья мог ставить пенальти»

Источник материала: Tribuna.com

Известный в прошлом нападающий сборной Беларуси Петр Качуро, который комментирует матч «Пяст» – БАТЭ считает, что в ворота борисовчан в эпизоде на 34-й минуте матча с участием Слободана Симовича мог бы быть назначен пенальти.

«Судья мог спокойно свистеть. На грани фола ситуация. Мог поставить пенальти», – сказал Качуро в эфире « Беларусь 5 ».