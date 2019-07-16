Фанаты «Гомеля» – Меркулову: «За «собак» хотелось бы получить ответ в самое ближайшее время»

Источник материала: Tribuna.com

Фанаты «Гомеля» потребовали объяснений от главного тренера команды Алексея Меркулова. Напомним, что главком после победы над минским «Торпедо» в эфире «Козел про футбол» сказал: «Собаки лают, а караван идет. У нас нет времени останавливаться и бросать камни в каждую лающую собаку».

Сообщество активных болельщиков команды GWF’89 выступило с обращением.

«Ситуация с комментариями нашего главного тренера после последнего матча нашла «большой отклик» у многих поклонников зелено-белых. Поэтому считаем своим долгом более углубиться в этот вопрос.

Алексей Александрович, в вашей карьере были уже этапы, связанные с трудностями и критикой со стороны трибун Центрального. Однако, как и сейчас, фанатский вираж всячески выражал вам поддержку, как гомельскому воспитаннику и человеку, отдавшему клубу столько лет. Мы были рядом ВСЕГДА!

НО, видимо, память вас подводит и уже забыто наша поддержка ...

Ваши слова услышаны и выводы сделаны.

За «собак» хотелось бы получить ответ в самое ближайшее время.

С уважением (пока еще), зелено-белый вираж», - написано в сообщении.