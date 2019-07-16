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Фанаты «Гомеля» – Меркулову: «За «собак» хотелось бы получить ответ в самое ближайшее время»
17.07.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фанаты «Гомеля» потребовали объяснений от главного тренера команды Алексея Меркулова. Напомним, что главком после победы над минским «Торпедо» в эфире «Козел про футбол»
Сообщество активных болельщиков команды GWF’89 выступило с обращением.
«Ситуация с комментариями нашего главного тренера после последнего матча нашла «большой отклик» у многих поклонников зелено-белых. Поэтому считаем своим долгом более углубиться в этот вопрос.
Алексей Александрович, в вашей карьере были уже этапы, связанные с трудностями и критикой со стороны трибун Центрального. Однако, как и сейчас, фанатский вираж всячески выражал вам поддержку, как гомельскому воспитаннику и человеку, отдавшему клубу столько лет. Мы были рядом ВСЕГДА!
НО, видимо, память вас подводит и уже забыто наша поддержка ...
Ваши слова услышаны и выводы сделаны.
За «собак» хотелось бы получить ответ в самое ближайшее время.
С уважением (пока еще), зелено-белый вираж», - написано в сообщении.
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