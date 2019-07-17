Тренер «Пяста» Форналик: «Я зол. Возможно, в первые минуты БАТЭ хотел доминировать, но затем мы контролировали ход игры»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик прокомментировал поражение от БАТЭ (2:1).

«Мы, безусловно, очень разочарованы результатом. Я думаю, что мы оставили хорошее впечатление, но мы не прошли дальше. БАТЭ был более эффективен. Наверняка мы помогли ему, когда они заработали пенальти. В свою очередь, у нас было много возможностей забить больше. К сожалению, наша эффективность была не на высшем уровне. Мы проиграли, но сегодняшний матч показал, что мы не слабее БАТЭ.

Если бы не пенальти, мы сохранили бы лидерство до конца матча. Эта ситуация явно прибавила сил сопернику.

Я зол. Футболисты оставили много сил на поле. Они много бегали и долго играли, как должны. Возможно, в первые минуты БАТЭ хотел доминировать, но затем мы контролировали ход игры. Сожалею, что мы не добились лучшего результата в Борисове. Это могло бы стать ключом к выходу в следующий раунд», – сказал Форналик.