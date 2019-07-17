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Стасевич сделал две голевые передачи в противостоянии с «Пястом»
17.07.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич сделал две голевые передачи в противостоянии с «Пястом». Напомним, что в первой игре он ассистировал Станиславу Драгуну, а во второй встрече хавбек отдал голевую передачу на Захара Волкова.
Отметим, что в прошлом году Стасевич стал лучшим ассистентом розыгрыша Лиги Европы.
Полузащитник в шестом матче подряд отличается голевыми действиями.
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