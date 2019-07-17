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Стасевич сделал две голевые передачи в противостоянии с «Пястом»

17.07.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич сделал две голевые передачи в противостоянии с «Пястом». Напомним, что в первой игре он ассистировал Станиславу Драгуну, а во второй встрече хавбек отдал голевую передачу на Захара Волкова.

Отметим, что в прошлом году Стасевич стал лучшим ассистентом розыгрыша Лиги Европы.

Полузащитник в шестом матче подряд отличается голевыми действиями.

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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич сделал две голевые передачи в противостоянии с «Пястом».
 
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