Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич сделал две голевые передачи в противостоянии с «Пястом». Напомним, что в первой игре он ассистировал Станиславу Драгуну, а во второй встрече хавбек отдал голевую передачу на Захара Волкова.

Отметим, что в прошлом году Стасевич стал лучшим ассистентом розыгрыша Лиги Европы.

Полузащитник в шестом матче подряд отличается голевыми действиями.