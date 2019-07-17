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В седьмом матче подряд, когда БАТЭ играл вничью в первой домашней встрече еврокубковых отборов, клуб прошел дальше
17.07.2019 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ обыграл «Пяст» (2:1). Таким образом, борисовчане в седьмой раз подряд, когда БАТЭ играл вничью в первых домашних встречах еврокубковых отборов, клуб проходил дальше.
Отметим, что за последние 9 лет БАТЭ шесть раз в еврокубковых отборах играл вничью в первой игре на своем стадионе, после чего всегда проходил дальше по турниру.
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Сезон-2014/15. 2 раунд квалификации ЛЧ
Сезон-2017/18. 2 раунд квалификации ЛЧ
Сезон- 2017/18. Плей-офф квалификации ЛЕ
Сезон-2018/19. 2 раунд квалификации ЛЧ
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