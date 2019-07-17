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БАТЭ минимум заработает 1,2 млн евро

17.07.2019 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ обыграл «Пяст» (2:1, 1:1) и прошел в следующий раунд. Борисовчане за выход во второй квалификационный раунд ЛЧ получат 380 тысяч евро.

Отметим, что за участие в 1-м раунде квалификации борисовчане пополнили свой бюджет еще на 280 тысяч евро.

Если подопечные Алексея Баги проиграют «Русенборгу», то за участие в третьем отборочном раунде ЛЕ они заработают 280 000 евро. 

Отметим, что каждый чемпион, который не попадет в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, в дополнение к призовым за участие в каждом отборочном раунде получит 260 тысяч евро.

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Теги: Витебск
 
 
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БАТЭ обыграл «Пяст» (2:1, 1:1) и прошел в следующий раунд.
 
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