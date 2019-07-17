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БАТЭ в следующем раунде Лиги чемпионов сыграет против «Русенборга»
17.07.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БАТЭ обыграл «Пяст» (2:1) в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Таким образом, подопечные Алексея Баги прошли дальше.
В следующем раунде борисовчане сыграют против «Русенборга», который обыграл «Линфилд» (4:0, 2:0)
Первый матч запланирован на 23-24 июля, а ответная игра состоится 30 или 31 июля.
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