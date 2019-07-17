Алексей Бага: «Не сказал бы, что 70 минут с нашей стороны была плохая игра»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над «Пястом» (2:1).

- Первые минут 70 БАТЭ не совсем удались...

– Не сказал бы, что все это время с нашей стороны была плохая игра. Мы пропустили, тем не менее наша задача не изменилась – требовалось забивать. Единственное, делали много брака в простых ситуациях, вследствие чего оставались без мяча. А так обычный добротный еврокубковый матч.

- То есть все для вашей команды сегодня складывалось по сценарию?

– Сценарий можно написать какой угодно, однако главное в таких поединках – результат. Мы его достигли и очень довольны, – сказал Бага.