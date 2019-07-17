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Проиграв БАТЭ, «Пяст» установил два антирекорда для польских клубов в квалификации Лиги чемпионов

18.07.2019 00:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Проиграв БАТЭ в домашнем матче в Гливице, «Пяст» установил два антирекорда для польских клубов в Лиге чемпионов, сообщает Sportowefakty.

Во-первых, никогда прежде польская команда не выбывала из квалификации Лиги чемпионов уже в первом раунде после проведения так называемой «реформы Платини» (с сезона-2009/10), когда отбор в групповую стадию был увеличен до четырех этапов.

Да, в сезоне 2009/10 краковская «Висла» также споткнулась о стартовое препятствие, но она начинала квалификацию сразу со второго раунда, где уступила эстонской «Левадии» из Таллинна (1:1, 0:1).

Вообще же польский чемпион до сих пор начинал квалификацию уже с первого круга только один раз – год назад варшавская «Легия» сумела сломить сопротивление ирландского «Корк Сити» (1:0, 3:0).

До «реформы Платини» три польских чемпиона («Легия» в 1994-м, «Висла»в 2005-м и «Заглембе» в 2007-м) также проиграли в квалификации первому же сопернику, но при этом они либо стартовали в отборочной кампании позже, чем в первом раунде («Висла» – в третьем, «Заглембе» – во втором), либо это был единственный отборочный раунд перед групповой стадией («Легия»).

Второй антирекорд «Пяста» состоит в том, что он стал польским клубом, который покинул Лигу чемпионов раньше всех в календарном плане. До сих пор это печальное достижение принадлежало «Висле», которая в сезоне-2009/10 завершила борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов 22 июля. «Пяст» выбыл из турнира пятью днями ранее.

Впрочем, «Пяст» все равно пока не завершит евросезон. Теперь клуб из Гливице продолжит выступление во втором раунде квалификации Лиги Европы, где встретится с латвийской «Ригой», которая в первом круге квалификации Лиги чемпионов не сумела справиться с ирландским «Дандолком» – 0:0 в гостях, 0:0 (4:5 по пенальти) дома. Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

Соперником БАТЭ во втором раунде квалификации Лиги чемпионов станет норвежский «Русенборг».

 
 
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Проиграв БАТЭ в домашнем матче в Гливице, «Пяст» установил два антирекорда для польских клубов в Лиге чемпионов, сообщает Sportowefakty.
 
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