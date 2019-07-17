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Евгений Березкин: «Мукам очень хорошо играет один в один. Он стал козырем»

18.07.2019 00:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин поделился мнением после победы над «Пястом» (2:1) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. 

- Как технически это выглядит? Ты не готовишься выходить в стартовом составе, а здесь такая ситуация...

– И мысли не было. В футболе это редкость, когда человек на разминке получает травму. Неожиданно было, но я постарался себя взбодрить, настроить, размяться как можно быстрее, хотя времени было очень мало. Это психология, все идет от головы. Можно нормально настроиться. Понятно, что первые минуты немного тяжело, плюс соперник давление оказывал, да и мы начали не очень уверенно. Благо удалось изменить характер игры, взять мяч под контроль, почувствовать уверенность. Слава богу, что выиграли.

- Когда ты уходил с поля, БАТЭ к тому времени не произвел ни одного удара в створ. Какие мысли были в голове?

– Я думал, как поменять ход игры. Когда у меня был мяч, пытался искать хорошие варианты, обострять игру, отдавать вперед, чтобы оказаться ближе к воротам. Конечно, когда 0:1 проигрываешь, и времени все меньше, психологически это давит. Благо, тренерский штаб угадал с заменами. Вышел Мукам, он очень хорошо играет один в один. Он стал козырем. Когда соперники подустали, он хорошо пошел в дриблинг, заработал пару штрафных, с одного из которых мы забили. Сыграл свою роль.

- После игры действительно ни у кого нет эмоций?

– Эмоции в раздевалке были. Все очень счастливы, улыбаются. Музыка, общение, смех. Обычное дело после победы. Просто когда выходишь давать комментарий, уже психологическая усталость чувствуется. Мы счастливы. Спасибо большое болельщикам. БАТЭ и не через такое проходил. Мы в очередной раз доказали, что способны в такие моменты, когда уступаем, переломить игру, – сказал Березкин.

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Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин поделился мнением после победы над «Пястом» (2:1) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
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