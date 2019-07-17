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Волков о том, что в БАТЭ не верили: «А мы верили. В интернете пусть пишут дальше»
18.07.2019 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Захар Волков на
- Мало, кто верил, что БАТЭ пройдет «Пяст»?
– Кто мало верил?
- Ну, в интернете писали...
– Мы верили. Вот пожалуйста. Пусть пишут дальше.
- Как тебе атмосфера стадиона?
– Классная. Наши болельщики дружат с «Пястом». Нас поддерживали и наши фанаты и болельщики «Пяста». Когда вышли на разминку, нам все хлопали. Мы были в шоке. После игры подошли к фан-сектору БАТЭ и к фанатам «Пяста» и поблагодарили за такую поддержку, — сказал Волков.
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Защитник БАТЭ Захар Волков на Youtube-канале «ЧестнОК» поделился впечатлениями после матча с «Пястом» (2:1).
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