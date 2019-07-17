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Сергей Семак: «Был бы рад, если бы Кокорин поскорее вернулся в «Зенит»

18.07.2019 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о будущем форварда Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии общего режима за участие в двух драках в Москве осенью прошлого года. 

– 30 июня закончился контракт у Кокорина, но продолжит ли клуб следить за его здоровьем и как-то контактировать с ним, насколько это возможно в данной ситуации? Допускаете ли вы, что он еще сыграет за «Зенит»?

– Следить сложно, доступа нет. Я был бы рад, если бы он поскорее вернулся, начал тренироваться, заключил контракт с клубом и приносил пользу нашей команде, – сказал Семак. 

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о будущем форварда Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии общего режима за участие в двух...
 
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