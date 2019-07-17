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Сергей Семак: «Был бы рад, если бы Кокорин поскорее вернулся в «Зенит»
18.07.2019 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– 30 июня закончился контракт у Кокорина, но продолжит ли клуб следить за его здоровьем и как-то контактировать с ним, насколько это возможно в данной ситуации? Допускаете ли вы, что он еще сыграет за «Зенит»?
– Следить сложно, доступа нет. Я был бы рад, если бы он поскорее вернулся, начал тренироваться, заключил контракт с клубом и приносил пользу нашей команде, – сказал Семак.
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