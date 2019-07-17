Игорь Стасевич: «При не очень хорошей игре мы прошли дальше. Все довольны»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич на канале «ЧестнОК» отметил серьезный уровень соперника по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов.

- После первого матча все как-то негативно высказывались…

– Ну, мы же не с фарерами каким-то играли. Чемпион Польши – это очень серьезный соперник. Читая всякие комментарии, которые пишут люди… Понимаете, мы не с дворниками играли, а с ребятами, которые выиграли хороший чемпионат.

Понятно, что сделали только один шаг вперед. При не очень хорошей игре мы прошли дальше. Все довольны, – сказал Стасевич.

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