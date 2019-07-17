ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Стасевич: «При не очень хорошей игре мы прошли дальше. Все довольны»

18.07.2019 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич на канале «ЧестнОК» отметил серьезный уровень соперника по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов.

- После первого матча все как-то негативно высказывались…

– Ну, мы же не с фарерами каким-то играли. Чемпион Польши – это очень серьезный соперник. Читая всякие комментарии, которые пишут люди… Понимаете, мы не с дворниками играли, а с ребятами, которые выиграли хороший чемпионат.

Понятно, что сделали только один шаг вперед. При не очень хорошей игре мы прошли дальше. Все довольны, – сказал Стасевич.

Нападающий «Пяста» Валенсия: «Мне грустно, потому что БАТЭ показывал дерьмовый футбол. Не понимаю, как они выиграли»

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич на канале «ЧестнОК» отметил серьезный уровень соперника по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Волков о том, что в БАТЭ не верили: «А мы верили. В интернете пусть пишут дальше»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика