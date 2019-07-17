«Милан» хочет подписать Модрича, Бобан уже говорил с ним

Источник материала: Tribuna.com

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника Луки Модрича у .

После возвращения испанского клуба из турне по США миланцы планируют провести с 33-летним хорватским игроком встречу.

Одним из главных факторов возможного перехода могут стать отношения Модрича с одним из руководителей , его соотечественником Звонимиром Бобаном.

Отмечается, что Бобан, кумир Модрича в детские годы, уже разговаривал с обладателем «Золотого мяча» 2018 года о возможном переходе.

В «Милане» понимают, что Модричу будет нужно предложить контракт на три года. В «Реале» хавбек зарабатывает 12,5 млн евро.