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«Милан» хочет подписать Модрича, Бобан уже говорил с ним

18.07.2019 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника Луки Модрича у «Реала»

После возвращения испанского клуба из турне по США миланцы планируют провести с 33-летним хорватским игроком встречу. 

Одним из главных факторов возможного перехода могут стать отношения Модрича с одним из руководителей «Милана», его соотечественником Звонимиром Бобаном. 

Отмечается, что Бобан, кумир Модрича в детские годы, уже разговаривал с обладателем «Золотого мяча» 2018 года о возможном переходе. 

В «Милане» понимают, что Модричу будет нужно предложить контракт на три года. В «Реале» хавбек зарабатывает 12,5 млн евро.

 
 
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«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника Луки Модрича у «Реала».
 
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