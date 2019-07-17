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«Милан» хочет подписать Модрича, Бобан уже говорил с ним
18.07.2019 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника Луки Модрича у
После возвращения испанского клуба из турне по США миланцы планируют провести с 33-летним хорватским игроком встречу.
Одним из главных факторов возможного перехода могут стать отношения Модрича с одним из руководителей
Отмечается, что Бобан, кумир Модрича в детские годы, уже разговаривал с обладателем «Золотого мяча» 2018 года о возможном переходе.
В «Милане» понимают, что Модричу будет нужно предложить контракт на три года. В «Реале» хавбек зарабатывает 12,5 млн евро.
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«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника Луки Модрича у «Реала».
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