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Сазанков о слиянии «Днепра» и «Луча»: «Забирают днепровскую историю. «Днепр» – клуб с традициями. А сейчас «Дняпро» какое-то»

18.07.2019 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий «Днепра» Александр Сазанков признался, что негативно воспринял новость о слиянии «Луча» и «Днепра».

– На футбол ходите?

– Если честно, редко. В этом году выбирался на стадион раза четыре. Понимаете, «Дняпро» для меня еще как «Луч». Как не своя команда. Вроде, и «Дняпро», но… Вот ходил на игру с «Динамо» и такое ощущение, что две минские команды почему-то в Могилеве играют. И я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы ассоциации с «Лучом» прошли.

– Как вы в принципе относитесь к слиянию двух клубов и к тому, что произошло с «Днепром»?

– Я особо не читал новостей об этом. Больше от друзей узнавал. Я не любитель читать новости. Даже когда играл, не сильно интересовался. А что касается этой истории, то воспринял негативно. Забирают днепровскую историю, наше прошлое. «Днепр» – клуб с традициями. А сейчас «Дняпро» какое-то.

Я с ностальгией вспоминаю наш коллектив, когда мы в Лигу Европы вышли. Нас тогда Андрей Скоробогатько тренировал. Он нашел контакт со всеми ребятами. Не ставил себя выше нас, а делал равными. Может, это и сработало в тот год. Все было как-то легко и непринужденно. Чувствовал себя раскрепощенно.

– Из «Днепра» вы ушли в 2017 году посреди сезона. Почему?

– Не нужен был [Александру] Седневу и все – сказали до свидания.

– Так просто?

– Почти так :). Играть хотелось, поэтому пошел в «Оршу». Вместе с другими поигравшими ребятами работали наездами – приезжали дважды в неделю на тренировки и игры. Жить там за 800 рублей для меня это не выход. Мне не 18 лет.

Сезон доиграл и пошел в «Горки». Подкупило то, что команда базируется в Могилеве. Тренируемся здесь один раз в неделю по четвергам, играем в Горках, в 70 километрах. Стадион там неплохой, поляна искусственная, – рассказал Сазанков.

«Делаю двери, но понимаю, что это не мое». Сазанков был крут в «Днепре», играл в «Динамо», судился в Польше – узнали, как он

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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Экс-нападающий «Днепра» Александр Сазанков признался, что негативно воспринял новость о слиянии «Луча» и «Днепра».
 
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