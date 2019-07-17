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Капитан «Пяста» Петровски: «Детские мечты о Лиге чемпионов придется отложить»

18.07.2019 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Пяста» Марчин Петровски не скрывал досады после домашнего поражения от БАТЭ (1:2) в ответной встрече первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

– Детские мечты о том, что когда-нибудь придется сыграть в Лиге чемпионов, пока придется отложить. Теперь будем пытаться пробиться в Лигу Европы. Огромная грусть. Мне кажется, что мы не заслужили такого исхода. Мы контролировали игру почти весь матч. Не позволяли БАТЭ создавать опасные ситуации. И сами могли забить второй гол, который снял бы все вопросы. В итоге же – сплошное разочарование, – приводит Sportowefakty слова капитана «Пяста».

 
 
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Капитан «Пяста» Марчин Петровски не скрывал досады после домашнего поражения от БАТЭ (1:2) в ответной встрече первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
 
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