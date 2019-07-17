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Фомичев перешел в НФК
18.07.2019 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
31-летний вратарь Валерий Фомичев перешел в НФК.
Первую половину сезона-2019 вратарь провел в составе дзержинского «Арсенала», сыграл в трех матчах, при чем во всех трех оставил свои ворота «сухими».
Голкипер Валерий Фомичев прокомментировал решение перейти в НФК.
— С какими мыслями пришел к нам и какие цели ставишь перед собой на вторую половину сезона?
— Пришел с очень положительными мыслями, хочется помочь команде выполнить поставленные задачи. Что касается личных целей — побольше сыграть игр на ноль, заявить о себе.
— Был ли ты знаком с кем-то из ребят раньше?
— Со многими знаком, а с Димой Жданком и Александром Былиной вместе играли.
— Играл ли ты ранее против «Крумкачоў», и если, играл, то какие воспоминания остались?
— Да, играл, воспоминания в основном положительные, потому что всегда удавалось одержать победу в этих матчах. Теперь буду стараться помогать добывать победы уже в форме «Крумкачоў», – сказал Фомичев.
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31-летний вратарь Валерий Фомичев перешел в НФК.
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