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Фомичев перешел в НФК

18.07.2019 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

31-летний вратарь Валерий Фомичев перешел в НФК.

Первую половину сезона-2019 вратарь провел в составе дзержинского «Арсенала», сыграл в трех матчах, при чем во всех трех оставил свои ворота «сухими».

Голкипер Валерий Фомичев прокомментировал решение перейти в НФК.

— С какими мыслями пришел к нам и какие цели ставишь перед собой на вторую половину сезона?

— Пришел с очень положительными мыслями, хочется помочь команде выполнить поставленные задачи. Что касается личных целей — побольше сыграть игр на ноль, заявить о себе.

— Был ли ты знаком с кем-то из ребят раньше?

— Со многими знаком, а с Димой Жданком и Александром Былиной вместе играли.

— Играл ли ты ранее против «Крумкачоў», и если, играл, то какие воспоминания остались?

— Да, играл, воспоминания в основном положительные, потому что всегда удавалось одержать победу в этих матчах. Теперь буду стараться помогать добывать победы уже в форме «Крумкачоў», – сказал Фомичев.

 

 

 
 
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31-летний вратарь Валерий Фомичев перешел в НФК.
 
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