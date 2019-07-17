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Артемий Панарин: «Легче сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что Бога нет»

18.07.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Sports.ru рассказал, как относится к религии.

– Правда, что в раздевалке в твоем шкафчике стоит иконка?

– Да, я религиозный человек. Но не фанатик. Батюшке из церкви я перестал верить. Я с Богом сам общаюсь, как с высшей силой, у меня свое.

Я не верю, что батюшка в церкви знает больше, чем я, и что у него есть телефон, по которому он созванивается по пятницам с Богом и передает информацию.

Когда играл в СКА, я мог прийти к батюшке и поговорить с ним после службы. Рассказать о проблемах. Легче, когда ты кому-то сказал, он тебе что-то ответил. Ты: «О, я нормальный человек». Но в последнее время перестал верить.

– Почему?

– Не совсем понимаю, как у него ближе связь, чем у меня.

– Как происходит твоя связь?

– Перед каждой домашней игрой я иду в церковь. Просто уединиться, подумать, каким я хочу быть человеком. По спорту не прошу. Только чтобы все были здоровы и счастливы.

А в Америке еще церковь работает не как у нас, не без перерыва. Если открывается, то на два часа на службу. Попасть на нее с тренировками и играми сложно.

Но мне достаточно прийти к церкви, помолиться, погулять вокруг нее, подумать, вернуться в нормального человека – и домой спать.

– Как ты пришел к этому?

– Пропаганда дедушек и бабушек. «Бог все слышит», – они с детства мне так говорили. Сейчас уже сложно избавиться от этого.

Где-то начинаю сомневаться, но отойти от этого полностью… Легче сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что Бога нет. Конец жизни моей будет.

Мне сложно изменить себя. Все детство мне показывали одну сторону, мне не говорили, что есть выбор. И сейчас я даже рисковать не хочу. Мне живется прекрасно.

Если мне плохо, я могу прийти в церковь, и там мне станет легче. Не знаю, как неверующие переживают проблемы. Я вот в себя ухожу, разговариваю со своим Богом в голове у себя. Есть на что надеяться.

– Ты только в церковь ходишь?

– Дома в Америке стоят иконы. Я три раза в день крещусь – с утра, днем и вечером. Чувствую, когда меня повело, мозг туманит.

Когда понимаешь, что не туда идешь, иду к церкви, чтобы меняться, думать, становиться лучше, – рассказал Панарин.

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Sports.ru рассказал, как относится к религии.
 
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