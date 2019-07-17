Александр Лукашенко: «Возможно, нам следует подумать о проведении соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил подумать над возможностью подачи совместных с Россией заявок на проведение крупных международных спортивных форумов.

«Возможно, нам следует подумать о проведении соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России с финансированием за счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах», – сказал Лукашенко.

Лукашенко в частности отметил, что страны уже принимали на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. В их числе успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и II Европейские игры 2019 года‚ которые недавно прошли в Беларуси.