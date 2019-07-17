Владимир Путин: «Было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры для совместной подготовки российских и белорусских атлетов»

Источник материала: Tribuna.com

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из РФ и Беларуси к Олимпийским играм.

«В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине.

Совсем недавно в Минске успешно прошли II Европейские игры. Я хочу с этим поздравить наших белорусских друзей, поздравить президента Беларуси, который очень много сделал для подготовки и проведения этих крупных международных мероприятий.

Отрадно, что российские и белорусские спортсмены завоевали на этих соревнованиях наибольшее количество наград», – сказал Путин.

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