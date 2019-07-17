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Владимир Путин: «Было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры для совместной подготовки российских и белорусских атлетов»
18.07.2019 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из РФ и Беларуси к Олимпийским играм.
«В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине.
Совсем недавно в Минске успешно прошли II Европейские игры. Я хочу с этим поздравить наших белорусских друзей, поздравить президента Беларуси, который очень много сделал для подготовки и проведения этих крупных международных мероприятий.
Отрадно, что российские и белорусские спортсмены завоевали на этих соревнованиях наибольшее количество наград», – сказал Путин.
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Владимир Путин: «Было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры для совместной подготовки российских и белорусских атлетов»
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из РФ и Беларуси к Олимпийским играм.
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