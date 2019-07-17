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Тренер КуПСа: «Если пройдем «Витебск», скорее всего, встретимся с «Легией». Это мечта для игроков и тренеров – сыграть на огромном стадионе против польского гиганта»

18.07.2019 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер финского клуба Яни Хонкаваара КуПС перед ответной игрой против «Витебска» в первом раунде квалификации Лиги Европы в интервью yle.fi признался, что в случае выхода в следующую стадию был бы рад сразиться на большом стадионе с «польским гигантом» – варшавской «Легией». 

Впрочем, «Легия», в первом матче сыгравшая вничью с гибралтарской «Европой» (0:0) еще не обеспечила себе пропуск в следующий раунд.  

– Первый матч с «Витебском» мы провели успешно и хорошо подготовлены к ответной встрече в гостях. Дома соперник явно будет более агрессивен и опасен.

Наш оппонент – атакующая команда с индивидуально сильными игроками в составе, но ей не удастся избежать наших контратак. У нас есть хорошие исполнители для этого, и в прошлой встрече вы это видели.

Для нас матч с «Витебском» – большая игра. К тому же у нас есть шанс сыграть и в следующем раунде. Матчи Лиги Европы – отличный опыт для наших футболистов и тренеров.

Я должен постучать по дереву, но травм в нашей команде сейчас нет. Хотя в начале сезона они нас замучали, игрокам нужно было восстанавливаться и набирать форму.

Если пройдем «Витебск», то, скорее всего, сыграем во втором раунде с «Легией». Это мечта для игроков и тренеров. Мы могли бы сыграть на огромном стадионе против польского гиганта. Но для начала надо выдержать жесткий 90-минутный бой в Витебске, – сказал тренер КуПСа.

Напомним, что 11 июля в первом матче в Куопио «Витебск» потерпел поражение со счетом 0:2.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер финского клуба Яни Хонкаваара КуПС перед ответной игрой против «Витебска» в первом раунде квалификации Лиги Европы в интервью yle.fi признался, что в...
 
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