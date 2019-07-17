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Лига Европы. 1-й раунд. Ответные матчи. «Кайрат» Шпилевского прошел «Широки Бриег», «Женесс Эш» выбил «Тобол»

18.07.2019 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лига Европы

1-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Чихура Грузия – Фола Эш Люксембург 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
17 июля, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 24 Ардазишвили, 2:0 – 73 Сардалишвили, 2:1 – 89, пенальти Синани.
ЧихураХамзич, Маисашвили, Кашия (Читейшвили, 76), Мамасахлиси, Деканоидзе (Леквтадзе, 63), Чикваидзе, Чихладзе, Корипадзе, Ардазишвили (Эргемлидзе, 67), Панцулая, Сардалишвили.
Фола ЭшКабраль, Мухаремович, Сакра, Бернар, Кляйн, Мерш (Уассьеро, 68), Фрейре (Хаджи, 75), Корраль, Синани, Сейди, Карон (Дриф, 46).
Предупреждения:
Корипадзе (31), Корраль (45), Кашия (72), Мамасахлиси (89).
Удаление:
Мухаремович (32).

Первый матч: 2:1

Бананц Армения – Чукарички Сербия 0:5 (0:2, 0:3)
Дата проведения
16 июля, 18.00, «Бананц»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 3 Стоянович, 0:2 – 31 Тедич, 0:3 – 50 Лукович, 0:4 – 71 Бирманчевич, 0:5 – 76, пенальти Стоянович.
БананцАйрапетян, Станоевич (Акопян, 46), Петросян, Кподо, Мелконян, Дашян, Камара, Барегамян (Кобзарь, 60), Глишич (Синявский, 73), Айвазян, Восканян.
ЧукаричкиБелич, Лукович, Доцич (Джорджевич, 59), Богосовац, Ковач, Пушкарич (Каменович, 73), Тедич (Бирманчевич, 53), Стоянович, Шапич, Видосавлевич, Чиркович.
Предупреждения:
Айвазян (43), Шапич (58), Бирманчевич (71), Кподо (74), Дашян (84), Кобзарь (90).

Первый матч: 0:3

КИ Клаксвик Фарерские острова – Ритеряй Литва 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 июля, 20.00, «Свангаскард»
Онлайн матча
КИ КлаксвикЙенсен, Павлович, Симонсен, Бринк, Дошляк, Даниэльсен, Йоханнесен (Клеттскар, 90), Хаджибулич, Сандмель (Грюттен, 90), Андреасен, Бьярталуйд (Йоханнесен, 84).
РитеряйШведкаускас, Янушевскис, Боровскис, Швейкаускас, Левшин, Виркшас (Кодз, 62), Домбраускис, Гуренко, Еременко (Траоре, 59), Казлаускас, Моффи.
Предупреждения:
Дошляк (20), Казлаускас (36), Еременко (50), Сандмель (58), Симонсен (64), Швейкаускас (79), Йоханнесен (90).

Первый матч: 1:1

Титоград Черногория – ЦСКА София Болгария 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 июля, 21.30, «Под Горицом»
Онлайн матча
ТитоградИванович, Банович, Роганович, Живкович (Миличкович, 65), Новович, Райчевич (Брнович, 74), Николич, Павлович, Чуквуджекву, Джалович, Менди (Гашевич, 86).
ЦСКА СофияЧерняускас, Антов (Рубен Пинту, 67), Галабов, Бодуров, Малинов, Кэри (Соу, 82), Бикел, Фаббрини (Митков, 60), Жеферсон, Уотт, Эвандро.
Предупреждения:
Банович (34), Митков (68), Рубен Пинту (89).

Первый матч: 0:4

Кайрат Казахстан – Широки Бриег Босния и Герцеговина 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
18 июля, 17.30, «Орталык Алматы»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 90, пенальти Багарич, 1:1 – 90 Оразов, 2:1 – 90 Куат.
КайратПокатилов, Дугалич, Миканович, Суюмбаев, Абикен (Оразов, 46), Жуков, Исламхан, Куат, Ахметов, Эсеола (Эппель, 79), Сейдахмет (Вжесиньски, 71).
Широки БриегЗломыслич, Ковачич, Чорич, Квесич, Йович (Юриль, 65), Марич (Станич, 46), Бабич (Юрич, 57), Енин, Франьич, Багарич, Матич.
Предупреждения:
Ковачич (35), Суюмбаев (42), Багарич (80), Куат (80), Миканович (88), Дугалич (89), Ахметов (89).

Первый матч: 2:1

КСУ Крайова Румыния – Сабаил Азербайджан 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 июля, 19.00, «Стадионул Ион Облеменко»
Онлайн матча
КСУ КрайоваПильячелли, Мартич, Банку, Келич, Вэтэжелу, Бэрбуц, Матею, Кяка, Чикылдэу, Тиагу Феррейра, Карлуш Фортеш.
СабаилБожиновски, Аббасов, Юнусзаде, Эрико, Кочук, Рахимов, Амиргулиев, Хамди, Бейбалаев, Аббасов, Рамазанов.

Первый матч: 3:2

Тобол Кустанай Казахстан – Женесс Эш Люксембург 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
18 июля, 15.00, «Астана Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 22, автогол Меддур, 1:1 – 59, пенальти Арслан.
Тобол КустанайБалаев, Мирошниченко (Валиуллин, 62), Дмитренко, Кассаи, Бочаров, Квеквескири, Канкава, Нургалиев (Гордейчук, 82), Жулпа, Себаи, Турысбек (Федин, 67).
Женесс ЭшСоммер, Фиорани, Менессу, Лапьер, Тодорович, Де Соуза (де Соуза, 79), Дуриатти, Меддур, Арслан (Макота, 72), Штайнбах, Клица.
Предупреждения:
Нургалиев (29), Турысбек (66), Арслан (71), де Соуза (85), Фиорани (90).

Первый матч: 0:0

Македония ГП Македония – Алашкерт Армения 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
18 июля, 17.30, «тренировочный центр ФФМ»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 21 Ненадович, 0:2 – 68 Галвао, 0:3 – 74 Восканян.
Македония ГПЙовановски, Божиновски, Бианор, Фернандо Аугусто (Адем, 51), Пецов, Личина, Филиповски (Мишевски, 66), Тантуровски, Яшаровски, Робсон, Паду (Демир, 46).
АлашкертЧанчаревич, Тиаго Камета, Дагбашян, Ишханян, Мкоян, Айрапетян, Восканян, Секулич (Шагинян, 77), Танков (Авагимян, 72), Ненадович, Григорян (Галвао, 61).
Предупреждение:
Демир (75).

Первый матч: 1:3

Теута Албания – Вентспилс Латвия 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
18 июля, 18.00, «Нико Дована»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 48 Калаку.
ТеутаХиди, Курос, Ходжа, Арапи, Сидибе, Алекси (Прогни, 57), Бекья, Авдюли, Калаку, Никач, Бушич.
ВентспилсМахновский, Мчедлишвили, Элио, Альсена, Мамах, Казачок, Осипов, Айегун, Виллела, Сварупс, Сергийчук.
Предупреждения:
Сидибе (12), Элио (26), Казачок (52).

Первый матч: 0:3

Интер Турку Финляндия – Брондбю Дания 0:0 (перерыв)
Дата проведения
18 июля, 18.30, «Веритас-стадион»
Онлайн матча
Интер ТуркуМойсандер, Тенхо, Бальби, Хямяляйнен, Муньис, Марккула, Мяенпяа, Хосконен, Паананен, Фурухольм, Валенчич.
БрондбюШвэбе, Херманнссон, Юнг, Гаммельбю, Беркейет, Кайзер, Фискер, Тибблинг, Менса, Уре, Хедлунд.
Предупреждение:
Юнг (2).

Первый матч: 1:4

РФШ Латвия – Олимпия Словения 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 июля, 19.00, «Даугава»
Онлайн матча
РФШИкстенс, Гирдвайнис, Сорокин, Ягодинский, Вукманич, Сето, Благоевич, Шимкович, Лемаич, Савальниекс, Куадио.
ОлимпияВидмар, Боачи, Баньяк, Максименко, Бркич, Чекичи, Томич, Сульич, Юрчевич, Менало, Вукушич.

Первый матч: 3:2

Левадия Эстония – Стьярнан Исландия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 июля, 19.00, «А Ле Кок Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 17 Осипов.
ЛевадияЛепметс, Подхолюзин, Дударев, Осипов, Кальюмяэ, Нестеров, Пеэтсон, Гандо, Круглов, Андреев, Морелли.
СтьярнанБьорнссон, Раушенберг, Лаксдаль, Йосефссон, Айгиссон, Рагнарссон, Лаксдаль, Хафстейнссон, Хаукссон, Гудьонссон, Халльдорссон.

Первый матч: 1:2

КСУ Крайова Румыния – Сабаил Азербайджан 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 июля, 19.00, «Стадионул Ион Облеменко»
Онлайн матча
КСУ КрайоваПильячелли, Мартич, Банку, Келич, Вэтэжелу, Бэрбуц, Матею, Кяка, Чикылдэу, Тиагу Феррейра, Карлуш Фортеш.
СабаилБожиновски, Аббасов, Юнусзаде, Эрико, Кочук, Рахимов, Амиргулиев, Хамди, Бейбалаев, Аббасов, Рамазанов.

Первый матч: 3:2

РоПС Финляндия – Абердин Шотландия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 июля, 19.00, «Кескускенття Рованьеми»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 2 Када.
РоПСАнтонио Регеро, Катц, Тайво, Сиссоко, Сихвонен, Муйнонен, Хювяринен, Агналдо, Када, Кокко, Лингман.
АбердинЛьюис, Тэйлор, Консидайн, Маккенна, Логан, Макгинн, Фергюсон, Хеджес, Галлахер, Косгроув, Кэмпбелл.

Первый матч: 1:2

Левски Болгария – Ружомберок Словакия
Дата проведения
18 июля, 19.30, «Георгий Аспарухов»
Онлайн матча
ЛевскиМиятович, Рейш, Каргас, Миланов, Горанов, Мариани, Тиам, Райнов, Костов, Иванов, Паулиньо.
РужомберокКрайчирик, Йонец, Чурма, Мойжиш, Косе, Твардзик, Такач, Гал-Андрезь, Костадинов, Масло, Герец.

Первый матч: 2:0

Торпедо Кутаиси Грузия – Ордабасы Казахстан
Дата проведения
18 июля, 20.00, «стадион им. Михаила Месхи»
Онлайн матча
Торпедо КутаисиКвасхвадзе, Чичинадзе, Хурцилава, Табатадзе, Надарая, Пониава, Цинцадзе, Капанадзе, Долидзе, Небиеридзе, Кобахидзе.
ОрдабасыНепогодов, Малый, Ерланов, Быстров, Фонтанелло, Ковальчук, Диакате, Досмагамбетов, Малангу, Жоао Пауло, Щеткин.

Первый матч: 0:1

Милсами Молдова – Стяуа Румыния
Дата проведения
18 июля, 20.00, «Районал»
Онлайн матча
МилсамиКиринчук, Болохан, Фокша, Жардан, Андроник, Стынэ, Руснак, Оника, Плэтикэ, Антонюк, Антонюк.
СтяуаВлад, Белу, Планич, Кристя, Неделку, Роман, Оайдэ, Ман, Тэнасе, Думитру, Коман.

Первый матч: 0:2

Хаугесунн Норвегия – Клифтонвилл Северная Ирландия
Дата проведения
18 июля, 20.00, «Хаугесунн»
Онлайн матча
ХаугесуннСандвик, Сандберг, Деслер, Бергквист, Лейте, Икеди, Вельде, Тронстад, Самуэльсен, Коне, Хансен.
КлифтонвиллБраш, Горман, Багналл, Айвз, Брин, Макменамин, Макдермотт, Каррен, Доэрти, Гормли, Доннелли.

Первый матч: 1:0

Аполлон Кипр – Жальгирис Каунас Литва
Дата проведения
18 июля, 20.00, «Нео ГСП»
Онлайн матча
АполлонМалль, Василиу, Салаи, Уэдраого, Жоау Педру, Сачетти, Питтас, Маркович, Перейра, Агирре, Селайя.
Жальгирис КаунасМикеленис, Климавичюс, Шилкайтис, Ширвис, Круснаускас, Галькявичюс, Бушман, Пилибайтис, Дапкус, Рудинилсон, Жоао Фигейредо.

Первый матч: 2:0

Зриньски Босния и Герцеговина – Академия Пандев Македония
Дата проведения
18 июля, 20.00, «Биели Бриег»
Онлайн матча
ЗриньскиБркич, Гойкович, Ругашевич, Баришич, Яковлевич, Чирьяк, Чурьюрич, Рустемович, Лендрич, Станич, Мандич.
Академия ПандевАлчевски, Дориев, Маневски, Илиев, Темелков, Костов, Милованович, Танушев, Стойлов, Димов, Крстовски.

Первый матч: 3:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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