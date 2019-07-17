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Лига Европы. 1-й раунд. Ответные матчи. «Кайрат» Шпилевского прошел «Широки Бриег», «Женесс Эш» выбил «Тобол»
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Источник материала:
Tribuna.com
Лига Европы
1-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
-
17 июля, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Голы:
-
1:0 –
24 Ардазишвили,
2:0 –
73 Сардалишвили,
2:1 –
89, пенальти Синани.
Чихура –
Хамзич, Маисашвили, Кашия (Читейшвили, 76), Мамасахлиси, Деканоидзе (Леквтадзе, 63), Чикваидзе, Чихладзе, Корипадзе, Ардазишвили (Эргемлидзе, 67), Панцулая, Сардалишвили.
Фола Эш –
Кабраль, Мухаремович, Сакра, Бернар, Кляйн, Мерш (Уассьеро, 68), Фрейре (Хаджи, 75), Корраль, Синани, Сейди, Карон (Дриф, 46).
- Предупреждения:
-
Корипадзе
(31), Корраль
(45), Кашия
(72), Мамасахлиси
(89).
- Удаление:
-
Мухаремович
(32).
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
-
16 июля, 18.00, «Бананц»
- Голы:
-
0:1 –
3 Стоянович,
0:2 –
31 Тедич,
0:3 –
50 Лукович,
0:4 –
71 Бирманчевич,
0:5 –
76, пенальти Стоянович.
Бананц –
Айрапетян, Станоевич (Акопян, 46), Петросян, Кподо, Мелконян, Дашян, Камара, Барегамян (Кобзарь, 60), Глишич (Синявский, 73), Айвазян, Восканян.
Чукарички –
Белич, Лукович, Доцич (Джорджевич, 59), Богосовац, Ковач, Пушкарич (Каменович, 73), Тедич (Бирманчевич, 53), Стоянович, Шапич, Видосавлевич, Чиркович.
- Предупреждения:
-
Айвазян
(43), Шапич
(58), Бирманчевич
(71), Кподо
(74), Дашян
(84), Кобзарь
(90).
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
-
16 июля, 20.00, «Свангаскард»
КИ Клаксвик –
Йенсен, Павлович, Симонсен, Бринк, Дошляк, Даниэльсен, Йоханнесен (Клеттскар, 90), Хаджибулич, Сандмель (Грюттен, 90), Андреасен, Бьярталуйд (Йоханнесен, 84).
Ритеряй –
Шведкаускас, Янушевскис, Боровскис, Швейкаускас, Левшин, Виркшас (Кодз, 62), Домбраускис, Гуренко, Еременко (Траоре, 59), Казлаускас, Моффи.
- Предупреждения:
-
Дошляк
(20), Казлаускас
(36), Еременко
(50), Сандмель
(58), Симонсен
(64), Швейкаускас
(79), Йоханнесен
(90).
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
-
16 июля, 21.30, «Под Горицом»
Титоград –
Иванович, Банович, Роганович, Живкович (Миличкович, 65), Новович, Райчевич (Брнович, 74), Николич, Павлович, Чуквуджекву, Джалович, Менди (Гашевич, 86).
ЦСКА София –
Черняускас, Антов (Рубен Пинту, 67), Галабов, Бодуров, Малинов, Кэри (Соу, 82), Бикел, Фаббрини (Митков, 60), Жеферсон, Уотт, Эвандро.
- Предупреждения:
-
Банович
(34), Митков
(68), Рубен Пинту
(89).
Первый матч: 0:4
- Дата проведения
-
18 июля, 17.30, «Орталык Алматы»
- Голы:
-
0:1 –
90, пенальти Багарич,
1:1 –
90 Оразов,
2:1 –
90 Куат.
Кайрат –
Покатилов, Дугалич, Миканович, Суюмбаев, Абикен (Оразов, 46), Жуков, Исламхан, Куат, Ахметов, Эсеола (Эппель, 79), Сейдахмет (Вжесиньски, 71).
Широки Бриег –
Зломыслич, Ковачич, Чорич, Квесич, Йович (Юриль, 65), Марич (Станич, 46), Бабич (Юрич, 57), Енин, Франьич, Багарич, Матич.
- Предупреждения:
-
Ковачич
(35), Суюмбаев
(42), Багарич
(80), Куат
(80), Миканович
(88), Дугалич
(89), Ахметов
(89).
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
-
18 июля, 19.00, «Стадионул Ион Облеменко»
КСУ Крайова –
Пильячелли, Мартич, Банку, Келич, Вэтэжелу, Бэрбуц, Матею, Кяка, Чикылдэу, Тиагу Феррейра, Карлуш Фортеш.
Сабаил –
Божиновски, Аббасов, Юнусзаде, Эрико, Кочук, Рахимов, Амиргулиев, Хамди, Бейбалаев, Аббасов, Рамазанов.
Первый матч: 3:2
- Дата проведения
-
18 июля, 15.00, «Астана Арена»
- Голы:
-
1:0 –
22, автогол Меддур,
1:1 –
59, пенальти Арслан.
Тобол Кустанай –
Балаев, Мирошниченко (Валиуллин, 62), Дмитренко, Кассаи, Бочаров, Квеквескири, Канкава, Нургалиев (Гордейчук, 82), Жулпа, Себаи, Турысбек (Федин, 67).
Женесс Эш –
Соммер, Фиорани, Менессу, Лапьер, Тодорович, Де Соуза (де Соуза, 79), Дуриатти, Меддур, Арслан (Макота, 72), Штайнбах, Клица.
- Предупреждения:
-
Нургалиев
(29), Турысбек
(66), Арслан
(71), де Соуза
(85), Фиорани
(90).
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
-
18 июля, 17.30, «тренировочный центр ФФМ»
- Голы:
-
0:1 –
21 Ненадович,
0:2 –
68 Галвао,
0:3 –
74 Восканян.
Македония ГП –
Йовановски, Божиновски, Бианор, Фернандо Аугусто (Адем, 51), Пецов, Личина, Филиповски (Мишевски, 66), Тантуровски, Яшаровски, Робсон, Паду (Демир, 46).
Алашкерт –
Чанчаревич, Тиаго Камета, Дагбашян, Ишханян, Мкоян, Айрапетян, Восканян, Секулич (Шагинян, 77), Танков (Авагимян, 72), Ненадович, Григорян (Галвао, 61).
- Предупреждение:
-
Демир
(75).
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
-
18 июля, 18.00, «Нико Дована»
- Гол:
-
1:0 –
48 Калаку.
Теута –
Хиди, Курос, Ходжа, Арапи, Сидибе, Алекси (Прогни, 57), Бекья, Авдюли, Калаку, Никач, Бушич.
Вентспилс –
Махновский, Мчедлишвили, Элио, Альсена, Мамах, Казачок, Осипов, Айегун, Виллела, Сварупс, Сергийчук.
- Предупреждения:
-
Сидибе
(12), Элио
(26), Казачок
(52).
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
-
18 июля, 18.30, «Веритас-стадион»
Интер Турку –
Мойсандер, Тенхо, Бальби, Хямяляйнен, Муньис, Марккула, Мяенпяа, Хосконен, Паананен, Фурухольм, Валенчич.
Брондбю –
Швэбе, Херманнссон, Юнг, Гаммельбю, Беркейет, Кайзер, Фискер, Тибблинг, Менса, Уре, Хедлунд.
- Предупреждение:
-
Юнг
(2).
Первый матч: 1:4
- Дата проведения
-
18 июля, 19.00, «Даугава»
РФШ –
Икстенс, Гирдвайнис, Сорокин, Ягодинский, Вукманич, Сето, Благоевич, Шимкович, Лемаич, Савальниекс, Куадио.
Олимпия –
Видмар, Боачи, Баньяк, Максименко, Бркич, Чекичи, Томич, Сульич, Юрчевич, Менало, Вукушич.
Первый матч: 3:2
- Дата проведения
-
18 июля, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Гол:
-
1:0 –
17 Осипов.
Левадия –
Лепметс, Подхолюзин, Дударев, Осипов, Кальюмяэ, Нестеров, Пеэтсон, Гандо, Круглов, Андреев, Морелли.
Стьярнан –
Бьорнссон, Раушенберг, Лаксдаль, Йосефссон, Айгиссон, Рагнарссон, Лаксдаль, Хафстейнссон, Хаукссон, Гудьонссон, Халльдорссон.
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
-
18 июля, 19.00, «Стадионул Ион Облеменко»
КСУ Крайова –
Пильячелли, Мартич, Банку, Келич, Вэтэжелу, Бэрбуц, Матею, Кяка, Чикылдэу, Тиагу Феррейра, Карлуш Фортеш.
Сабаил –
Божиновски, Аббасов, Юнусзаде, Эрико, Кочук, Рахимов, Амиргулиев, Хамди, Бейбалаев, Аббасов, Рамазанов.
Первый матч: 3:2
- Дата проведения
-
18 июля, 19.00, «Кескускенття Рованьеми»
- Гол:
-
1:0 –
2 Када.
РоПС –
Антонио Регеро, Катц, Тайво, Сиссоко, Сихвонен, Муйнонен, Хювяринен, Агналдо, Када, Кокко, Лингман.
Абердин –
Льюис, Тэйлор, Консидайн, Маккенна, Логан, Макгинн, Фергюсон, Хеджес, Галлахер, Косгроув, Кэмпбелл.
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
-
18 июля, 19.30, «Георгий Аспарухов»
Левски –
Миятович, Рейш, Каргас, Миланов, Горанов, Мариани, Тиам, Райнов, Костов, Иванов, Паулиньо.
Ружомберок –
Крайчирик, Йонец, Чурма, Мойжиш, Косе, Твардзик, Такач, Гал-Андрезь, Костадинов, Масло, Герец.
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
-
18 июля, 20.00, «стадион им. Михаила Месхи»
Торпедо Кутаиси –
Квасхвадзе, Чичинадзе, Хурцилава, Табатадзе, Надарая, Пониава, Цинцадзе, Капанадзе, Долидзе, Небиеридзе, Кобахидзе.
Ордабасы –
Непогодов, Малый, Ерланов, Быстров, Фонтанелло, Ковальчук, Диакате, Досмагамбетов, Малангу, Жоао Пауло, Щеткин.
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
-
18 июля, 20.00, «Районал»
Милсами –
Киринчук, Болохан, Фокша, Жардан, Андроник, Стынэ, Руснак, Оника, Плэтикэ, Антонюк, Антонюк.
Стяуа –
Влад, Белу, Планич, Кристя, Неделку, Роман, Оайдэ, Ман, Тэнасе, Думитру, Коман.
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
-
18 июля, 20.00, «Хаугесунн»
Хаугесунн –
Сандвик, Сандберг, Деслер, Бергквист, Лейте, Икеди, Вельде, Тронстад, Самуэльсен, Коне, Хансен.
Клифтонвилл –
Браш, Горман, Багналл, Айвз, Брин, Макменамин, Макдермотт, Каррен, Доэрти, Гормли, Доннелли.
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
-
18 июля, 20.00, «Нео ГСП»
Аполлон –
Малль, Василиу, Салаи, Уэдраого, Жоау Педру, Сачетти, Питтас, Маркович, Перейра, Агирре, Селайя.
Жальгирис Каунас –
Микеленис, Климавичюс, Шилкайтис, Ширвис, Круснаускас, Галькявичюс, Бушман, Пилибайтис, Дапкус, Рудинилсон, Жоао Фигейредо.
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
-
18 июля, 20.00, «Биели Бриег»
Зриньски –
Бркич, Гойкович, Ругашевич, Баришич, Яковлевич, Чирьяк, Чурьюрич, Рустемович, Лендрич, Станич, Мандич.
Академия Пандев –
Алчевски, Дориев, Маневски, Илиев, Темелков, Костов, Милованович, Танушев, Стойлов, Димов, Крстовски.
Первый матч: 3:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Лига Европы 1-й квалификационный раунд Ответные матчи Первый матч: 2:1 Первый матч: 0:3 Первый матч: 1:1 Первый матч: 0:4 Первый матч: 2:1 Первый матч: 3:2 Первый матч: 0:0 Первый...
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